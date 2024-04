“Juego al ajedrez de la vida lo mejor que sé” Magüi Mira

Son muchos los premios y varias nominaciones que ha obtenido a lo largo de su carrera: Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Ercilla a la Mejor Trayectoria Profesional. Nominada al Premio Ercilla a la Mejor Creación Teatral por EL DISCURSO DEL REY, de David Seidler, finalista del Premio Valle Inclán a la Mejor Creación Teatral por KATHIE Y EL HIPOPÓTAMO, de M. Vargas Llosa, Premio Ceres a la Mejor Dirección por EN EL ESTANQUE DORADO, de Ernest Thompson, Premio Ceres a la Mejor Dirección por KATHIE Y EL HIPOPÓTAMO, de M. Vargas Llosa, finalista Premio Valle Inclán a la Mejor Creación Teatral por LA ANARQUISTA, de David Mamet, Premio a la Mejor Actriz del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria por BEIGE, Premio Tabla a la Mejor Actriz del Año, premio Agora a la Mejor Dirección por EL PERRO DEL HORTELANO, de Lope de Vega, Premio María Guerrero a la Mejor Actriz por ESCENAS DE MATRIMONIO, de Ingmar Bergman, y así podría seguir muchos y muchos renglones más hasta llegar a mencionar todos los reconocimientos que ha sido merecedora.

Es actriz, es dramaturga, es directora de teatro, es escritora, es Magüi Mira. Cuando está uno delante de un pedazo de mujer como ella, hay que tener valor para ponerse delante de un micrófono e intentar modular la voz lo mejor que se puede al ser una maestra en esto y en tantas otras cosas más.

Quedamos en la cúpula del Palace y llegó como siempre, con esa luz y esa presencia que pocas veces se ve en un espacio tan imponente como lo es este, pero a Magüi Mira ningún escenario le queda grande que por cierto, en la entrevista no se me ocurrió preguntarle si había pasado alguna vez miedo saliendo a un escenario, seguramente la respuesta hubiera sido afirmativa porque las grandes actrices siempre tiemblan antes de salir ante el público pero seguro que hubiera sido negativa al confirmar que cuando ya está en él, en medio del escenario, el miedo se convierte en una fuerza imparable porque allí está toda su vida, la que le hace sentir y hacer lo que ella quiere, que le da libertad, que le deja expresar todo aquello que no pudieron hacer su madre, su abuela, sus parientes mujeres y todas las del género femenino de aquella época cuando ella era pequeña y así lo cuenta: “Soy una niña de la postguerra, he pasado hambre y he visto cosas que tengo marcadas pero de manera natural, porque la vida te ayuda a buscar una luz, un mejor paisaje” afirma Magüi:“Lo que ayudó a caminar a este país, fue entre otras muchas cosas a mujeres como mi madre, mi abuela porque intuían que después de todo eso todo sería mejor”.

Magüi Mira ha vivido tantos y tantos momentos en su larguísima trayectoria pero sin duda la base que le dieron en su casa es el cimiento más sólido que le ha ayudado para llegar tan lejos: “Es el nido en el que me tocó nacer, he sido una afortunada” y como ella bien lo describe: “Recuerdo que de pequeña en Valencia, mi abuela me ponía un vestido de valenciana, con unos rodetes que no tengo idea de donde los sacaría. Iba por la calle de su mano y la gente me miraba, como respuesta a una empatía. Esto creo que es el motor de una artista”.

“Hay algo dentro que te ayuda a buscar la mirada del otro” Magüi Mira.

La actriz nos cuenta en este podcast varios momentos vividos alrededor de su familia, lo que fue su infancia en Valencia, con algunos detalles que descubren sus primeros años que ponen los pelos de punta solo de pensarlos. Ensalza a las mujeres de esa época que con sus sonrisas y su empeño sabían que se dirigían a algo mejor a pesar de todo lo que sufrían pasando hambre y hasta sabañones viviendo en Valencia. Otro de los recuerdos es sobre su padre y lo que hacía para transmitirles una sensación de calor cuando estaban pasando frío, porque como ella dice: “Hay que ver lo que es la fuerza mental” …

Magüi Mira y su primera Molly Bloom

Este momento fue realmente único y fue porque Magüi nació para ser una estrella. Es genial como recuerda lo que fue llegar por primera vez al teatro Fernán Gómez de Madrid, presentarse y decir que ella quería actuar allí, acababa de licenciarse en arte dramático en el Institut del Teatre de Barcelona y nunca había actuado: “Pedí una cita con el director Eduardo Huertas y le dije que yo quería hacer este trabajo que acababa de realizar en la escuela, se trata del monólogo sobre el último capítulo de Ulises de James Joyce, Molly Bloom y lo quiero interpretar como actriz en este teatro…” Magüi ríe al recordar el desparpajo que tuvo porque cuando el director del Fernán Gómez le preguntó por su currículo “ ¿Cuál currículo si acabo de salir de la escuela?” Recuerda la suerte de que le hubiera dado una semana para representar eso que ella proponía y esa primera actuación que no tiene desperdicio, además de por cómo fue capaz de conseguirlo y por lo que sucedió después. No os lo perdáis porque en este podcast además, como la vida es un círculo que va girando y girando y van surgiendo las coincidencias, Magüi menciona a otros de los personajes que se ha tomado Un capuchino con Alicia, me refiero a: Antonio Garrigues Walker. No digo más porque cuando la escuchéis, a Magüi, os gustará conocer lo que sucedió después de aquella primera representación, algo tan increíble que en parte gracias a ello y a tantas y tantas cosas más y a todos estos años de trabajo sin tregua alguna, la actriz que nos acompaña hoy ha llegado tan, tan lejos.

Consejo para la juventud

Magüi envía un mensaje muy claro a la juventud “Primero tienen que estar convencidos, de que la cultura, la consuman como la consuman, cine, pintura, música, teatro, etc. es el mejor antídoto para superar este horror que estamos viviendo” refiriéndose a la enorme incertidumbre actual.

Es vital escuchar a aquellos que han pasado tantos años luchando con enormes sacrificios para llegar a lo que ahora es España, basándose en su talento, en su arte y en su constante trabajo hasta la fecha. Para ellos no existe la palabra “hasta aquí”. Son sin lugar a dudas, personas a las que les debemos tantas y tantas cosas que ahora, si no las recordamos caerán en el olvido.

Su trabajo actual: “Salomé” con Belén Rueda, Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández, Pablo Puyol…dirección Magüi Mira. Es uno de sus últimos imponentes trabajos (Desde el 30 de abril en el Teatro Bellas Artes de Madrid)

Hay que escuchar su historia para aprender lo que es una vida llena de lucha, de ires y venires pero eso sí : siempre creando.