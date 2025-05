Cinco novedades editoriales que podrás encontrar en la Feria del Libro de Madrid

Si algún libro de relativa reciente publicación no lo encuentra en la Feria del Libro de Madrid, es porque probablemente ese libro no exista. Por tanto, no vamos aquí a citarle las miles de nuevas publicaciones editoriales que podrá hallar en el Parque del Retiro, durante la celebración de la FLM 2025, que se celebra desde ayer hasta el día 15 de junio; sino que se trata de recomendarle, a continuación, cinco obras literarias que salieron a la venta en las últimas semanas o meses, y que realmente merece la pena su lectura:

'Mil ojos esconde la noche: Cárcel de tinieblas' (Espasa), de Juan Manuel de Prada

De Prada, utilizando el argot taurino, remata la faena en otras ochocientas páginas, las que ahora se presentan con el título 'Cárcel de tinieblas'. De forma minuciosa, apoyado en un aparato documental extraordinario, el autor se convierte en nuestro guía en la ciudad ocupada, que va siendo carcomida por las sombras, lo mismo que la constelación de personajes presentados en la primera parte. En esta segunda entrega de la novela, Navales pugna por redimirse y derrotar el veneno del mal que lleva dentro, lo cual lo coloca en los límites de la locura, en una lucha constante con su tendencia natural.

Portada Espasa

'El Español' (Grijalbo), de Jorge Molist

Una gran aventura en la que tanto los protagonistas como el propio lector irán descubriendo que la verdadera fuerza de un imperio no radica en sus gobernantes, sino en las gentes sencillas que lo sostienen. Jorge Molist firma su novela más ambiciosa, inspirada en un personaje real que pasó a la Historia con el sobrenombre de 'el Español'.

Portada Grijalbo

'Oposición' (Anagrama), de Sara Mesa

A través de una mirada curiosa, ávida y cada vez más desencantada, 'Oposición' describe las trampas de los mecanismos burocráticos no solo para quienes las padecen, sino también para quienes las ponen en funcionamiento. La incisiva Sara Mesa, que conoció el mundo de la Administración por dentro, aborda el relato de la burocracia contemporánea desde la perspectiva de quien se ve atrapado en el tiempo muerto de las tareas inútiles, tratando el problema del tedio y la apatía en una narración brillante, mordaz y de ritmo implacable. Su protagonista, como una heroína azarosa e involuntaria, se enfrenta al peor y más inquietante de los absurdos: el de cómo nos organizamos en sociedad.

Portada Anagrama

'El loco de Dios en el fin del mundo' (Random House), de Javier Cercas

Un libro único, que nadie había tenido la oportunidad de escribir, entre otras razones porque el Vaticano jamás le había abierto de par en par sus puertas a un escritor. Pero, además de único, este es un libro de plenitud, donde su autor logra convertir una propuesta insólita en un relato propio y magistral: un thriller sobre el mayor misterio de la historia de la Humanidad. Con esta novela sin ficción, Javier Cercas vuelve a su línea más personal, en la que logra enlazar sus obsesiones íntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual: el papel en la vida humana de lo espiritual y lo transcendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad.

Portada Random House

'Ahora y en la hora' (Alfaguara), de Héctor Abad Faciolince

En esta narración intensa, donde se contrastan vertiginosamente la vida, la vejez y la muerte, el autor hace una crónica de lo sucedido y regresa con una franqueza conmovedora a los temas que han generado lo mejor de su literatura: los efectos devastadores de la violencia y la guerra; la indignación por la muerte de los inocentes; la culpa y el estupor de quien no ha caído, y su inapelable impulso de contar lo presenciado y reflexionar sobre la extraña y azarosa experiencia de sobrevivir una vez más.