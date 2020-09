De Marta Etura a Elena Anaya: los mejores looks de la alfombra roja del Festival de San Sebastián

View this post on Instagram

Hoy momentos antes de la alfombra roja del Festival de San Sebastián 🎬 . #NespressodeCine @nespresso.es #embajadoranespresso @sansebastianfes #68SSIFF . . Wearing: Dress: @victoria.coleccion (@vickymartinberrocal ) Jewels & watch: @omega Shoes: @jimmychoo MUAH: @chanel.beauty @raquelalvarezdiaz_