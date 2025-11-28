Bienvenidos a Buenos Aires, la capital de un imperio inexistente

«¿Qué será Buenos Aires?», se preguntaba Borges en uno de los poemas que escribió sobre (y para) la ciudad que lo vio nacer en1899 y que acabó condensándose en ese verso que dice que la ciudad es como «un mapa de sus humillaciones y fracasos», algo así como la cartografía de un mundo tan ajeno (pero tan propio) y en el cual pueden rastrearse los actos que constituyen una vida. Para Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957), que vivió casi cuarenta años en la misma ciudad, Buenos Aires es todo eso (un mapa, una cartografía) pero también otra cosa: un personaje en sí mismo, alocado y vertiginoso como aquella ciudad porteña fundada dos veces en una de las dos orillas del Río de la Plata y repleta de personajes mínimos, anónimos, curiosos, indiferentes, pero que marcan el pulso, el movimiento, de una ciudad tejida por el caos y el azar.

Un tono propio

Eso es lo que se lee, en cualquier caso, en «Bue», el nuevo libro de Martín Caparrós, que intenta poner el foco en la esencia de una ciudad que si bien es Buenos Aires podría ser cualquier otra: captar aquello que es único y también diverso en una solución sin continuidad: una novela atravesada por la idea misma de ciudad y por miles de personajes, situaciones, culturas, espacios, voces, que acaban armando un fresco desbordante de vida (y un homenaje) de Buenos Aires, la capital de un imperio inexistente, como la llamó André Malraux, o la Reina del Plata, como la cantó Gardel. Hecha de voces diversas, con un estilo que combina fragmentos narrativos y ensayísticos de corte memorístico, quizá, «Bue» es una obra que, mantiene el tono de Caparrós, se caracteriza por la audacia de buscar, y de encontrar, una forma distinta de hacer y de escribir novelas: una forma que se aleja de lo clásico y que se renueva en cada libro.