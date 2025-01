Libros de la semana: del Juan Gabriel Vásquez biógrafo a la Rosa Montero más distópica

Por Jesús Ferrer

La narrativa de Juan Gabriel Vásquez se caracteriza por su registro autobiográfico, el compromiso civil, un acusado tono de crónica periodística, la ambivalencia entre ficción y realidad, y cierta soterrada deriva ensayística. Novelas como «Historia secreta de Costaguana», «El ruido de las cosas al caer», «Las reputaciones» o «Volver la vista atrás» avalan un recorrido literario de mantenida factura clásica y constante interés argumental. En esta línea, «Los nombres de Feliza» relata la historia real de la escultora colombiana Feliza Bursztyn (1933-1982), su intensa existencia entre el arte, el amor, la implicación política, la reivindicada condición femenina y su defensa de una perseguida libertad personal. Vásquez estuvo obsesionado con esta artista durante años, desde que tuvo noticia de ella a través de Gabriel García Márquez, gran amigo de la escultora. Le fascinó la personalidad de esa mujer inserta en una radical vanguardia plástica, comprometida con la utopía izquierdista del ámbito hispanoamericano y alejada de prejuiciadas convenciones sentimentales.

El recorrido vital de esta biografía novelada registra claras coincidencias con su autor, como la seducción que ejerce París, ciudad que es aquí un intenso personaje más. Igualmente, convergen la artista y el novelista en la preocupación por el devenir colombiano de una patria de fuertes fricciones políticas. Acudiendo a una minuciosa documentación y con riguroso criterio histórico, Vásquez reconstruye las incidencias de una vida y de un país de convulsas pulsiones políticas, al tiempo que muestra la semblanza de una artista empeñada en aunar la pura belleza con el compromiso ciudadano. En este sentido, Israel –Feliza era de origen judío, aunque laica–, la Cuba revolucionaria o la propia agitada Colombia son los referentes ideológicos de la biografiada. El tono de crónica periodística genera una ágil amenidad lectora y un torrencial ritmo de la prosa.

▲Lo mejor: El dominio de la semblanza literaria como eficaz género narrativo.

▼Lo peor: Nada a señalar, es un documentado libro de elaborada configuración.

TECNOHUMANOS FRENTE AL PELIGRO DE LA SUPERINTELIGENCIA ​Por Ángeles López Con «Animales difíciles» Rosa Montero cierra magistralmente la saga de Bruna Husky, consolidando a esta detective tecnohumana como uno de los personajes más complejos y memorables de la literatura contemporánea en español. En este último capítulo, ambientado en un Madrid del siglo XXII, enfrenta a su heroína no solo con una trama criminal trepidante, sino también con una reflexión profunda sobre la humanidad, la superinteligencia y los límites éticos que el progreso tecnológico podría transgredir. Bruna Husky, antes una tecnohumana de combate poderosa, aparece en esta entrega más frágil, limitada por su condición de androide de cálculo. Sin embargo, es precisamente desde esa vulnerabilidad donde se construye su mayor fortaleza narrativa, convirtiéndola en una heroína más humana. Como ocurre con los grandes personajes, desde la Jane Eyre de Charlotte Brontë hasta los antihéroes de Philip K. Dick, Bruna Husky se define por su lucha interna, un reflejo de las contradicciones de nuestra propia naturaleza. La trama se despliega con el ritmo electrizante de un thriller futurista mientras aborda un tema inquietantemente actual: el desarrollo descontrolado de la superinteligencia. Montero nos sitúa frente a un espejo oscuro, obligándonos a cuestionar las implicaciones éticas de un poder tecnológico que podría superar nuestra capacidad de gestión. En esta advertencia se perciben ecos de Orwell y Huxley, cuyas distopías también señalaron los peligros de la deshumanización en sociedades tecnológicamente avanzadas. Estilísticamente, la obra brilla por su equilibrio entre introspección y acción. La autora combina la reflexión emocional de su protagonista con un entramado de suspense que mantiene al lector atrapado. Con este cierre, no solo reivindica su lugar como una de las grandes narradoras del género distópico, sino que también nos entrega una obra que, aunque situada en el futuro, dialoga poderosamente con las preocupaciones de nuestro presente. ▲Lo mejor: Cuestiona la ética en un mundo donde la tecnología marca nuestra esencia. ▼Lo peor: Una pequeña desigualdad de ritmo en la tensión narrativa. · ​ 'Animales difíciles' (Seix Barral), de Rosa Montero, 368 páginas, 20,90 euros.

Por Toni Montesinos

Se supone que al referirse al humor británico, uno más o menos puede saber de qué estamos hablando. Sin embargo, este tópico tan socorrido a la hora de hablar de cualquier autor inglés que haya practicado el género burlesco, o satírico, es directamente inadecuado. Hay escritores humorísticos sin más, y el inglés que escribe en este registro no lo hace por ser inglés, sino por su concepción de la vida observada por el matiz de la socarronería o la ironía. Es el caso de Simon Gray, al que el maldito tópico lo asociará con el «humor británico», es decir, lo simplificará aludiendo a su procedencia geográfica. Aquí no haremos tal cosa, pues simplemente aduciremos que se trata de un narrador divertido, paródico, que se ríe de sí mismo para hacer sonreír, con inteligencia y amenidad en cada línea, al otro.

Esto es lo que el lector podrá experimentar con «Diarios de un fumador» (traducción de Álex Gibert), que se lee de una sentada por su ingenio, vivacidad, ternura, humanidad y un don para el absurdo que revela con claridad el sinsabor y el sabor a la vez de la vida. Gray nació en 1936 y murió en 2008, y destacó como dramaturgo y guionista de radio, cine y televisión, además de como autor de cinco novelas y numerosos volúmenes de diarios. En este libro se contempla con sesenta y cinco años y un día, y ese detalle le lleva a un ejercicio tan personal como universal en el que la salud tiene un peso crucial, sobre todo, cuando menciona a su amigo Harold Pinter, enfermo de cáncer.

De este modo, lo dramático y lo anecdótico, ya sea hablando de naderías domésticas, de por qué lleva siempre un sombrero de otro querido amigo ya fallecido, o de películas que ve en el cine, de poemas o de personajes históricos, se van alternando con evocaciones de su dura infancia y adolescencia, tanto en la escuela como en el seno familiar. Así, todo es un juego de espejos con un protagonista necesitado de entrar en contacto con el niño que fue, puro, tolerante y clemente.

▲Lo mejor: La sinceridad con la que cuenta las cosas más insignificantes de su vida.

▼Lo peor: Necesita un lector a gusto con narraciones de un yo autoparódico.

ABUSOS INFANTILES EN LA BELLA, SECA Y SINIESTRA ISLANDIA

​Por Lluís Fernández



La carrera literaria de la escritora islandesa Yrsa Sigurdardóttir se centra en dos obsesiones temáticas: lo siniestro y el abuso infantil. Su mundo literario bascula entre lo no dicho, los silencios, como en una de sus primeras y mejores novelas de misterio,«Los indeseados» (2012), y la creación de una atmósfera sórdida, sembrada de sospechas, premoniciones y presencias misteriosas que nunca acaban de concretarse. A veces recurre a lo sobrenatural, pero lo deja en mera inquietud producto de unos personajes abrumados por la culpa, como en «Sé quien eres» (2017).



Esa es la base de sus mejores novelas criminales en la que los menores abusados en centros de acogida determinan la trama de relatos de horror y misterio, como la actual serie de Freyja & Huldar, más convencional narrativamente, pero en la que siguen apareciendo los elementos que la han hecho famosa en el «escandi-noir»: el retrato de una clase media decadente, el abuso infantil y una galería de personajes depresivos y atrapados en unas vidas sin brillo ni futuro.



La belleza seca de Islandia no oculta la falta de perspectivas vitales. La unión de la psicóloga infantil Freyja y del policía novato Huldar forman una extraña pareja, siempre recelosos por culpa de una aventura frustrada, pero que se irá compenetrando en sucesivas novelas de la saga. «El grito» (2014) es la primera de la serie de Freyja & Huldar, a la que siguen cuatro títulos todavía inéditos en España.



La presencia de la psicóloga infantil Freyja, que aparece en «El grito» como ayudante del detective, se irá adecuando a los nuevos casos en los que el mundo infantil será central en la trama policíaca. No pueden faltar los asesinatos más truculentos y gore, típicos del mundo de la autora, eso sí, envueltos en un entorno donde lo doméstico se impone abrumadoramente sobre lo criminal. Es el énfasis del contexto, típico, por otra parte, de la novela policiaca posmoderna.



​▲Lo mejor: La capacidad magistral de la autora para crear atmósferas siniestras.

▼Lo peor: El énfasis moroso en el entorno doméstico de los personajes en detrimento de la acción.



· 'El grito' (Destino), de Yrsa Sigurdardóttir, 528 páginas, 22,90 euros.