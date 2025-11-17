No es níngún milagro: el boom espiritual eleva a los libros religiosos a los altares de los más vendidos

Mucho se ha hablado, quizás demasiado, del boom religioso-cultural-espiritualque vivimos o que dicen que vivimos. ¿Es una moda o es un pendulazo contracultural que ha venido para quedarse?

El hecho es que al terremoto provocado por la publicación de'Lux', el nuevo disco de Rosalía, quien parece aprovecharse de lo místico más para enriquecer su música que su alma, le ha acompañado el no menos comentado estreno de la última película deAlauda Ruiz de Azúa, 'Los domingos' -Concha de Oro en el Festival de San Sebastián-, cuya temática, la llamada o la vocación de una joven, también se orienta hacia la divinidad.

Puede que sea este efecto lo que haya puesto en la mesa de los libros más vendidos -ya sea en Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés o FNAC- a obras como la recién publicada'El profeta'(Ediciones B), novela sobre Jesús de Nazaret del colaborador de LA RAZÓNJosé María Zavala.

Libros más vendidos Amazon

Un pelín más abajo, pero también están ahí en el top ten de los más vendidos 'Sobre Dios: Pensar con Simone Weil' (Paidós), del filósofo germano-coreanoByung-Chul Han o el ensayo 'Las evidencias de que Jesús es Dios' (Roca editorial) de José Carlos Fernández Hurtado.

... Y ahora viene Navidad: que se preparen los autores de la Biblia.