La escritura es la mayor herramienta del ser humano. Con ella, es posible comunicarse, transmitir sensaciones, congelar recuerdos e incluso poner fin a una guerra. Es tal su importancia que hay que cuidarla y, para ello, hay que conocer el propio lenguaje. Éste se ha visto deteriorado por el uso de las nuevas tecnologías. Cada vez es más frecuente ver a alguien que escribe más rápido a través del teclado de su móvil que con un bolígrafo y un papel. Con el uso de las redes sociales, sumado al acelerado ritmo de vida actual, se tiende a acortar las palabras, a escribirlas de tal manera que, con que se entienda el mensaje, da igual cómo se transmita. Y eso si las llegas a teclear: los audios de voz y el corrector automático también han propiciado una peligrosa comodidad.

De esta manera, a la hora de cambiar un teclado por un bolígrafo, la ortografía sale perdiendo. Hay veces que las críticas llueven cuando alguien escribe algo en Twitter sin usar de manera correcta "ahí" "hay" o "ay", así como es preocupante cuando una persona no sabe distinguir entre "valla" y "vaya" y elige la primera opción que le da su teléfono móvil. Ante esto, los expertos pedagogos de los cuadernos Rubio -toda persona los ha utilizado para aprender a escribir y, sobre todo, para saber cuidar el castellano-, han destapado los errores ortográficos más comunes para evitar, dentro de todo lo posible, su repetición:

-"Haber" y "a ver: Una palabra que, en función de una "h" y un espacio, puede ser un verbo o una preposición. “A ver si usas bien esta palabra tras haber leído este consejo”.

-"Hay", "ahí" y "¡ay!": La cosa se complica, esta vez la confusión es a tres bandas. La primera es un verbo, la segunda actúa como adverbio y la tercera muestra un estado de ánimo, ¿las sabrías identificar? “¡Ay! No me acordaba que hay una trampa ahí".

-"Halla", "haya", "allá" y "aya": Subimos cuatro escalones más. Esta vez, mejor uno por uno: si alguien halla algo significa que lo ha encontrado (verbo); El haya lo puedes plantar porque es un árbol (sustantivo), pero cuidado, también corresponde al subjuntivo del verbo haber: “El haya no crecerá a no ser que lo haya plantado”. Por otro lado, "aya" actúa como sustantivo. Indica un puesto de trabajo, y es sinónimo de niñera o nodriza. Por último, llegamos al adverbio de lugar. Fíjate que en la palabra "allá", el acento es como si señalara la ubicación.

-"Llendo" y "yendo": En este caso no hay confusión, el gerundio del verbo ir se escribe con “y”, por lo que te estás yendo por el mal camino si lo escribes con “ll”.

-"Hecho" y "echo": Dos verbos distintos, "hacer" y "echar". Este es muy fácil, para evitar la confusión acuérdate de que “en el verbo echar lo primero que se echa es la h”.

-"Vaya", "valla" y "baya": Una interjección, un sustantivo que separa lugares, y otro que se come, ahí van en orden: “¡Vaya! Al otro lado de esa valla está creciendo una baya".

Mostrar atención en cómo escribimos es primordial para no perder la calidad de nuestro lenguaje. Y ese cuidado no entiende de edades, ya que las tecnologías las usan tanto personas adultas como jóvenes e incluso niños. Por ello, una vez identificado el problema y los errores más comunes, gracias a la iniciativa de los cuadernos Rubio, es necesario recurrir a la escritura de puño y letra de vez en cuando para no perder este gran tesoro que es el lenguaje.