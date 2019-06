Los otros rostros de la Guerra Civil

«La cámara en el macuto» es un libro de historia y para la Historia. Su originalidad principal está en la aportación del fotógrafo soldado en el frente de batalla. La conjunción del combatiente y el fotógrafo, algo absolutamente novedoso. Sus protagonistas son simples voluntarios enrolados en la filas carlistas del bando nacional durante la Guerra Civil que asoló los campos y ciudades de España entre 1936 y 1939. Ese fue el papel que desarrollaron en el conflicto Sebastián Taberna, Nicolás Ardanaz, Martín Gastañazatorre, José González de Heredia, Julio Guelbenzu, Germán Raguán y Lola Baleztena. Cuatro navarros, un alavés, un vizcaíno y un guipuzcoano. El médico pamplonés Pablo Larraz y el técnico informático vizcaíno Víctor Sierra-Sesúmaga, autores de la obra, han tenido el acierto de recopilar todo un ingente material gráfico a lo largo de una paciente investigación de varios años de búsqueda a través de los herederos y familiares de los combatientes-fotógrafos, logrando reunir varias decenas de miles de instantáneas guardadas en cajas y álbumes, de las que casi un millar, en su gran mayoría inéditas, son las que se recogen en la obra de gran formato editada por La Esfera de los Libros. Si es cierto que ya en la Primera Guerra Mundial profesionales del periodismo y la comunicación, por medio de grandes cámaras con trípode o del cinematógrafo, pudieron captar los horrores de la misma, no lo es menos que en la Civil la técnica de la fotografía y del cine habían evolucionado tan considerablemente como para afirmar que el conflicto español fue el primero que pudo seguirse «en directo» gráficamente por medio del fotoperiodismo, que utilizaba pequeñas cámaras, y de equipos de cine mucho más manejables.

Barricada defensiva cortando la subida al puerto de la Barrerilla (El Cojo de Hermua)

Fotógrafos e iconos

Como dice el reconocido hispanista Stanley G. Payne en el prólogo de la obra, «la Guerra Civil española alcanzó un nivel nuevo en varios aspectos técnicos, entre ellos en el empleo de los medios de ilustración y comunicación. Aunque no se utilizaba ningún medio que no hubiera sido empleado, hasta cierto punto, en la Primera Guerra Mundial veinte años antes, el papel de estos medios en la contienda española fue proporcionalmente más amplio, más intenso y mejor desarrollado». Así, durante la Guerra Civil varios fotógrafos profesionales fueron elevados a la categoría de iconos por su relevancia y reconocimiento internacional. La batalla de la propaganda fue entonces crucial, tanto o más importante que las hostilidades en el frente abierto o las desatadas por el odio y la eliminación del adversario en la retaguardia. Nombres como las de Robert Capa, Pepe Campúa, José María Díaz Casariego, Bartolomé Ros, Juan José Serrano, Hermanos Mayo (colectivo de extrema izquierda), Alberto Segovia, Alfonso Sánchez, Deschamps, Santos Yubero y Agustí Centelles, entre otros, fueron debidamente resaltados en ambos bandos. Sus incursiones y presencia en primera línea para captar imágenes de combates y lucha en sus versátiles y modernas cámaras de 35mm. llegaron a dar incluso la vuelta al mundo. Pero todos ellos, una vez hecho su trabajo, con no poco riesgo de sus vidas, retornaban a la retaguardia para procesar las imágenes captadas en unos laboratorios con un mínimo de medios y distribuirlas vía agencias a los periódicos y revistas más importantes. Los siete de «La cámara en el macuto» nada tuvieron que ver con aquellos reporteros gráficos. Eran fotógrafos aficionados, alguno semiprofesional. Y también combatientes, lo que marcaría una enorme diferencia psicológica entre unos y otros. De ahí que lo que se plasma en la obra es la experiencia de la guerra , en las trincheras y en la retaguardia, de forma directa y en primera persona. Sus cámaras, varias con el objetivo Leica más moderno de entonces, fueron captando imágenes de acontecimientos de guerra excepcionales y de gran impacto a escenas sosegadas y tranquilas, solo perceptibles a la sensibilidad del ojo del combatiente.