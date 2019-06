M. Night Shyamalan: todo sobre el miedo

Conociendo estos datos, que comparte Jordi Ardid en un capítulo de “M. Night Shyamalan, el cineasta de cristal” (Berenice), un libro sobre la vida y obra del director que coordinan Raúl Cerezo y José Colmenajero , apenas se sorprende el lector cuando, avanzando en las páginas del tomo –dividido en 49 capítulos escritos por el mismo número de colaboradores cinéfilos– encuentra referencia a un documental de 2004, “The Buried Secret of M. Night Shyamalan”, en el que éste se compara abiertamente con sus personajes al contar el accidente de su niñez –que asegura le dejó muerto durante treinta minutos– y confesar sus capacidades paranormales.

Pero el verdadero problema del documental, que fue encargado por SyFy, donde se emitió dos meses antes de que “El bosque” llegara a las salas de cine, es que hasta días después de su estreno el canal no explicó que se trataba de un "mockumentary” o falso documental. La idea era replicar el éxito de “The Blair Witch Project”, pero el resultado fue catastrófico, no solo porque no ayudó a impulsar la recaudación en taquilla de “El bosque” sino porque, como explica Cordero, propició una percepción del cineasta como una “persona egocéntrica, yoísta, extravagante, embaucadora y tenebrosa”.

Atrás quedaban el éxito abrumador de “El sexto sentido” y su inesperado –¿ o no?– giro final que haría tan famoso a Shyamalan y que, a la vez, sería su gran enemigo. También la hasta entonces perfecta comunión entre el éxito taquillero y las críticas positivas con la que soñó desde sus años universitarios. Como explica Ardid, “Shyamalan siempre ha pretendido ser un director comercial y (como Spielberg) llegar a conjugar el éxito en taquilla con una especial forma de filmar”. Y lo había logrado con la historia del psicólogo infantil Malcolm Crowe, así como con “El protegido” y “Señales”.

Sin embargo, a estas películas les seguirían la incomprendida “La joven del agua” (2006) y, más adelante, las desastrosas “Airbender: el último guerrero” (2010) y “After Earth” (2013), con Will Smith y su hijo Jaden encarnando la distorsionada dinámica familiar que tanto le interesa al director.

El libro de Cerezo y Colmenarejo abarca todo ello, desde la infancia de Shyamalan y sus primeras películas caseras (llegó a rodar más de 40) hasta su último trabajo, “Glass”. Los coordinadores hacen hincapié no solo en las anécdotas y aspectos técnicos de cada filme, sino también en las obsesiones del director, sus influencias –Hitchcock y Spielberg, claro–, sus cameos, las escenas eliminadas de sus películas y su tortuosa relación con la crítica.

Posiblemente uno de los capítulos más divertidos de los 49 que componen el libro sea “Breves notas sobre la Escuela para Jóvenes Talentos Mr. Night Shyamalan”, firmado por José Manuel Sala. Quienes hayan visto “El bosque” encontrarán una cantidad de divertidas referencias en esta crónica sobre una supuesta visita a una escuela “shyamalánica” instalada en una casona antigua en Chadds Ford, Pennsylvania, donde se rodó “El bosque”. La casa en sí, deja caer el autor, recuerda a la de la millonaria familia Dupont, sobre la cual se han contado decenas de leyendas de terror.

Así narra Sala su visita: “Aquí seguimos. Llevamos tres días viviendo en la mansión y ni siquiera ahora Murray ni yo estamos seguros de cómo describir La Escuela. Podría decir que se trata de un grupo de artistas enfermizos que rozan la secta okupa, pero también podría definir este lugar como un punto de encuentro de jóvenes francotiradores”.