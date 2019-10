Mario Vargas Llosa: “Un país no se jode en un día”

Una novela es la respuesta a una pregunta y la que empujó a Mario Vargas Llosa a escribir su nuevo libro provenía de una inquietud que no le resultaba ajena y que ya arraigaba en su ánimo con anterioridad: ¿en qué momento se perdió Latinoamérica en el siglo XX? La respuesta a esa cuestión son las 350 páginas de «Tiempos recios» (Alfaguara). Una obra que narra el entramado de intereses económicos, equilibrios geoestratégicos y miedos ideológicos que alimentaron la idea de organizar un golpe de estado parar derrocar el gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemela.

«Un país, salvo excepciones, no se jode en un día. Es un largo proceso y América Latina ha perdido enormes oportunidades durante él. La independencia estuvo mal hecha. El sueño de Bolívar de unir América Latina y formar un solo país fracasa cuando él todavía vive. Bolívar descubre que sus generales quieren ser dictadores de los países que han liberado. Ahí comienza el gran fracaso de América Latina. Los ejércitos que en un primer momento son libertadores del colonialismo se convierten en ejércitos de ocupación. Surgen dictaduras que prevalecen y esto nos arruina, porque nos gastamos el dinero que no tenemos para entrematarnos para que unos dictadores, unos personajes mediocres, menores, se dedicaran a saquear esas naciones. Esa es la historia de América Latina. La gran responsabilidad en su fracaso es nuestra. Nosotros fracasamos. No fueron ellos. Fuimos nosotros. Tener una conciencia clara de este punto abre una nueva oportunidad para esos países. Los latinoamericanos han pasado también por el sueño de la revolución comunista, pero hoy se han resignado y se han dado cuenta de que la democracia es la mejor manera para plantear una batalla eficaz contra el atraso».