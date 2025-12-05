Muere Frank Gehry, arquitecto del museo Guggenheim de Bilbao, a los 96 años

El arquitecto canadiense Frank Gehry, autor del museo Guggenheim de Bilbao, a los 96 años, según ha informado el "New York Times". Gehry murió en su casa de Santa Mónica (California) tras haber padecido una enfermedad respiratoria, según ha informado su jefa de gabinete.

Galardonado con el premio Premio Pritzker de Arquitectura en 1989, así como otros galardones que han decorado una notable carrera cargada de obras que han logrado dejar su sello en las diferentes ciudades del mundo. No obstante, el museo Guggenheim, inaugurado en 1997, es una de sus creaciones más emblemáticas. Gehry fue un arquitecto tardío y se convirtió en una superestrella de la disciplina cuando ya había cumplido los 68 años, tras ejecutar el icónico muso bilbaíno, acompañado de todo un desarrollo urbanístico que transformó la capital vizcaína para siempre.

El gran éxito de aquella inmensa estructura metálica que casi parece ligera fue repetido por el arquitecto estadounidense en su patria chica (era canadiense de nacimiento pero criado en L. A.), donde levantó la sede de la Filarmónica de Los Ángeles, que tuvo el mismo efecto curativo en una zona depauperada de la ciudad californiana. Además, al igual que el museo, la espectacularidad externa del edificio no estaba reñida con un interior funcional, de enormes posibilidades de uso dentro de su función. También ha sido el responsable detrás de diferentes creaciones en Europa, como la Fundación Louis Vuitton de París, el Pez Olímpico de Barcelona, el Pabellón de la Serpiente Gallery de Londres o la cubierta del Hotel Marqués de Riscal de La Rioja, perteneciente a la bodega homónima.

El brillante arquitecto nació en Toronto (Canadá) el 28 de febrero de 1929 con el nombre de Frank Owen Goldberg. Hijo de inmigrantes judíos -ruso y polaca-, cambió el apellido por el de Gehry en 1954. Gehry se trasladó con su familia en 1947 a California -se nacionalizó estadounidense- y estudió Arquitectura en la Universidad del Sur de California. Tras realizar el servicio militar, estudió Urbanismo y planificación en la Escuela de Diseño de Harvard. Poco después comenzó a trabajar en varios estudios de arquitectura como el de Victor Gruen Associates o el de Pereira and Luckman Associates. En 1961 se trasladó a París, donde trabajó en el estudio de André Remonder, y es en Francia donde estudia las obras de Le Corbusier y otros arquitectos franceses y europeos que le influyeron en sus primeros trabajos. Regresó a Los Ángeles en 1962, abrió su propio despacho, y a partir de ese momento fue desarrollando su propio estilo y ganando reconocimiento nacional e internacional.

La fascinación de Gehry por el arte pop moderno lo llevó a crear algunos de los edificios más imaginativos jamás construidos y le otorgó un reconocimiento mundial poco común para cualquier arquitecto. Está considerado uno de los más destacados representantes de la corriente 'desconstructivista' de Estados Unidos. De su particular estilo destacan las formas semidescompuestas y voluminosas, en la idea de que el "edificio, una vez terminado, debe ser una obra de arte, como si fuese una escultura". Utilizando siempre materiales atípicos e innovadores, creó entre 1969 y 1982 dos líneas de mobiliario de cartón, "Easy Edges" y "Experimental Edges".

Como diseñador, a mediados de los ochenta Gehry trabajó en sus conocidas Fish Lamps (Lámparas Pez) realizadas en colorcore, un laminado de plástico traslúcido, que se convirtió en su principal inspiración para futuras esculturas y edificios. A comienzos de los noventa diseñó su colección de mobiliario "Bent Wood" (1989-1992), basada en el método para entretejer las tiras de las cestas.

Estaba considerado uno de los "diez maestros de la arquitectura moderna", ejemplos de su desconstructivismo son su propia casa en Los Ángeles, el Museo Cabrillo Marine en San Pedro (Los Ángeles), el Museo Aeronáutico en Los Ángeles, la Facultad de Derecho de Loyola (California), el Museo de la Universidad de Minnesota o el Centro Americano en París.

Gehry recibió todos los premios importantes que ofrece la arquitectura por una obra que se ha descrito como "refrescantemente original y totalmente estadounidense". Otros galardones incluyen la medalla de oro del Royal Institute of British Architects el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y el premio a la trayectoria de Americans for the Arts.