Lágrimas en la lluvia: muere Rutger Hauer, el replicante de "Blade Runner"

Philip K. Dick murió poco antes de que «Blade Runner», basada en su «¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?» (1968), estuviera culminada. Nunca la llegó a ver, pero intuyó al menos que una escena en concreto, la del encuentro final entre el replicante Roy Batty y el caza recompensas Rick Deckard, podía pasar a la posteridad. El guionista David Peoples le hizo llegar el borrador del guión en 1981. Y el escritor confesó haberse conmovido con la muerte del replicante: «Peoples hizo una cosa que me hizo llorar y no está en mi libro», confesó. Esa «cosa que hizo llorar» al maestro de la distopía figura hoy en cualquier lista de mejores monólogos de cine que imaginarse pueda.

La despedida del frío e implacable Roy, un androide que revela su profunda humanidad en el trance final, herido bajo la lluvia, con una paloma en las manos que escapará ante el último aliento en una poética toma, con Rick como único testigo, se cuenta entre los momentos más sublimes del séptimo arte. «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir».