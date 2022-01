Los 10 discos más esperados de 2022

La música no deja de crecer, reinventarse y expandirse, y por ello cada año se pone fecha a los lanzamientos más esperados. En 2021 hemos sido testigo de grandes éxitos como “El Madrileño”, de C Tangana, “30″, de Adele, “Sour”, de Olivia Rodrigo, “Cuando te muerdes el labio”, de Leiva, “No, no vuelve”, de Dani Martín, o “Voyage”, de ABBA. Ahora, comienza un nuevo año con unos meses repletos también de expectativas musicales, entre las que sobrevuelan nombres como Arctic Monkeys, The Cure, Rosalía o Alt-J. Entre una larga lista, los siguientes podrían ser los discos más esperados de 2022 que, si bien algunos no han especificado ni su título ni fecha de lanzamiento, todo apunta a que se darán a conocer en poco tiempo.

1. Stromae

El artista belga sorprendió a sus seguidores a finales de 2021 al anunciar que, desde que se retiró en 2016 para “tomarme un respiro”, volvía a la escena musical. El cantante de éxitos como “Alors on danse”, “Papaoutai” o “Tous le mêmes” regresaba lanzando “Santé”, single al que ha precedido el reciente lanzamiento de “L’enfer”. Dos temas que formarán parte de su disco “Multitude” y que verá la luz el 4 de marzo de 2022.

2. Rosalía

Desde “El mal querer”, la artista catalana ha estado lanzando canciones independientes, colaboraciones que igual se alejaban del estilo de su último disco y bien creaba expectativas sobre cuál será su nuevo proyecto. Ahora, Rosalía anuncia “Motomami”, su nuevo álbum del que aún se desconoce fecha exacta de lanzamiento y que ya viene anticipado con “La fama”, canción con la que ha contado con The Weeknd.

3. Arcade Fire

En una entrevista, el multi instrumentista Richard Reed Parry aseguraba que “2022 parece el objetivo para el gran regreso de la banda”. Los canadienses, cuatro años después de “Everything Now”, tienen un material por dar a conocer desde el año pasado, y todo apunta a que saldrá a la luz en los próximos meses. Según avanzó el líder de la banda, William Butler, en 2020, la banda ya estaba trabajando en este nuevo proyecto antes de que irrumpiera la pandemia, la cual pausó por completo la realización y grabación del álbum.

4. Arctic Monkeys

No es la primera vez que se habla del inminente lanzamiento de algo nuevo de los Arctic Monkeys, pero la mayoría de revistas musicales especializadas apuntan a que llegará en 2022. Si bien publicaron su último álbum en 2018, bajo el título “Tranquility Base Hotel+Casino”, el próximo y séptimo trabajo de la banda ya se encuentra grabado, aunque se desconocen otros detalles, como su título.

5. Placebo

“Never let me go”, una continuación de “Loud like love” (2013), aterrizará en el panorama musical el 25 de marzo de 2022. Tras haber desvelado el single “Beautiful James”, al que le siguió “Surdered by spies”, Placebo se enfrenta a un año repleto de sorpresas y actuaciones, entre las que destacan dos a nuestro país durante este verano: tocarán en el festival Mad Cool de Madrid y el Bilbao BBK Live.

6. The Cure

La icónica banda regresa con un nuevo proyecto desde que en 2008 lanzaran “4:13 Dream”. Si bien hasta ahora el nuevo álbum está rodeado de secretos, todo apunta a que la gran publicación será en 2022, así como Robert Smith llegó a insinuar que podría tratarse del último disco del grupo.

7. Christina Aguilera

El de la diva del pop es, quizá, uno de los álbumes más esperados de nuestro país, pues se tratará de un disco íntegramente cantado en español. Titulado “La fuerza”, se dividirá en varias entregas, así como contará con varias colaboraciones, como ya hemos visto en “Pa mis muchachas”, tema que canta junto a Nathy Peluso, Becky G y Nicki Nicole. “Es más desafiante que enfrentarme a un disco en inglés, pero he hecho todo lo posible para tener a los mejores maestros”, explicó Aguilera en una entrevista con “Los Angeles Times.

8. Charli XCX

“Crash” será el próximo y quinto álbum de estudio de Charli XCX, cantante y compositora inglesa que destaca por haber sido una de las artistas mas activas durante la pandemia. Será el próximo 28 de marzo cuando el nuevo disco salga a la luz, y será el último que lanzará bajo el sello discográfico Atlantic Records.

9. Alt-J

Habiendo ya escuchado el single “U&ME”, las expectativas hacia el nuevo disco de Alt-J son altas. Se trata de “The Dream”, el quinto disco de la banda que estará disponible el 11 de febrero en las plataformas digitales. Un nuevo proyecto que aterriza tras cuatro años desde el lanzamiento de “Reduxer”.

10. The Lumineers

Los icónicos creadores de “Ho Hey” también figuran entre los que lanzarán nuevos proyectos durante 2022. Se trata de “Brightside” y verá la luz mañana. Si bien ya se conoció el single, homónimo al disco, habrá otras ocho canciones que traerán a España en el concierto que ofrecerán en el Wizink Center de Madrid, el próximo 13 de febrero.