Subastan una versión inédita de “Blowin’ in the wind” de Dylan por 1,7 millones

Bob Dylan lanzó su mítica canción “Blowin’ in the wind” en 1963, dentro del álbum “The Freewheelin’ Bob Dylan”. Una canción que hasta hoy persiste como un tema de protesta, cargada de preguntas que invitan a la reflexión, y que toca temas como la paz, la guerra o la libertad. Fue elegida en 2004 por parte de la revista “Rolling Stone” como la 14ª mejor canción de todos los tiempos, algo que demuestra que se trata de uno de los himnos más representativos del icono estadounidense.

Ahora, esta obra se vuelve aún más mítica, gracias a una subasta que celebró ayer la casa Christie’s de Londres. El lote 44 de esta venta, la 20367, incluía la siguiente descripción: “Disco de acetato Neofidelity Ionic Original de una grabación de 2021 de ‘Blowing in the wind’ en caja personalizada de nogal y roble blanco. Compuesta por Bob Dylan, producida por Joseph Henry ‘T-Bone’ Burnett y masterizada por Jeff Powell. Vinilo extraíble. Memphis, 2022”.

La subasta se saldó con éxito: esta versión inédita de “Blowin’ in the wind” se adjudicó este juevse por 1,48 millones de libras, lo que equivaldría a 1,73 millones de euros. Una venta que coincide con el 60ª aniversario de la icónica canción, y cuyo comprador, el número 825, es anónimo. Debe ser una persona que, además de ser gran admirador de la obra de Dylan, sea capaz de desembolsar dicha cifra. “Sesenta años después de que Bob (Dylan) escribiera y grabara ‘Blowin’ in the Wind’, ofrece una nueva grabación de su canción; una que es profundamente relevante para nuestros tiempos y que ha sonado durante décadas de la vida y experiencia del artista”, apuntó el productor y compositor Joseph Henry “T Bone” Burnett, reconocido con varios premios Grammy y Oscar.

La original grabación inédita de Dylan subastada por Christie's FOTO: CHRISTIE'S HANDOUT EFE

Esta canción, además de ser una de las más importantes del último siglo, fue especial por otro motivo: la compuso Dylan en tan solo 10 minutos. Una obra de éxito que a día de hoy continúa acumulando millones de reproducciones en todas las plataformas, y que figura como un símbolo de la obra artística del estadounidense.

Se trata, por tanto, de la primera grabación de estudio desde 1962 que Dylan hace del tema, que pertenece originalmente a su segundo álbum y se convirtió en uno de los símbolos del movimiento por los derechos civiles de los años 60 del siglo pasado. Desde Christie’s, se mostraron “emocionados” de poder ofrecer esta “grabación única”, según expresó uno de los especialistas de la casa de pujas, Peter Klarnet, que definió la canción como “una de las más importantes del último siglo”.

FOTO: CHRISTIE'S HANDOUT EFE

De Stradivarius a Antonio Cánova

Asimismo, en la misma subasta, quedó sin comprador un violín Stradivarius ‘Hellier’ confeccionado en 1679 por el célebre luthier Antonio Stradivari. El instrumento se distingue por unas particulares incrustaciones que delinean su silueta, hecho que lo convierte en “uno de solo 11 violines ornamentados y con incrustaciones” del maestro de Cremona, según la especialista de Christie’s Florian Leonhard. “Proviene del período inicial de Stradivari y se fabricó en 1679 con características de diseño ya muy maduras, como su modelo grande y su bordado con elementos audaces y un arco plano y ancho”, dijo a Efe.

También se ofrecieron al mejor postor la escultura “Recumbent Magdalene” de Antonio Cánova y otras obras de grandes artistas como el renacentista Lucas Cranach the Elder, el pintor flamenco Anton Van Dyck y el inglés William Turner, conocido como “el pintor de la luz”