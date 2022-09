Fuel Fandango: “Los artistas somos mucho más que un número de seguidores”

Desgraciadamente, la música comercial es cada vez más perecedera y robótica. Cada vez más pasajera. Sin embargo, Alejandro Acosta y Cristina «Nita» Manjón, Fuel Fandango, se rebelan contra ello haciendo discos conceptuales y directos intensos que mezclan la raíz con la vanguardia electrónica, intentando siempre fertilizar las canciones con algo más que un estribillo. Con esos ingredientes publican «Romances», un disco con las colaboraciones de Iván Ferreiro, María José Llergo, Mala Rodríguez, Leo Rizzi, Juanjo Marqués y Amadou & Mariam hecho desde la afinidad artística, no para ganar seguidores en Instagram.

Entiendo que «romances» no se refiere a (RAE) «Composición poética constituida por una serie indefinida de versos, generalmente octosílabos, que riman en asonante los pares y quedan sueltos los impares» sino más bien a una relación amorosa.

Alejandro: Esa es la idea. El concepto era ese, tener un romance. Fuel Fandango tiene un romance con Iván Ferreiro o tiene un romance con Amadou y Mariam... Se trataba de experimentar una pequeña aventura, una intensa historia de amor entre artistas lo más diferentes posibles.

Más que romance, es poliamor.

A.: Esa era la idea, abrirnos a otra gente y hacer un EP. Empezamos a contactar con cada uno y, un año y medio después, aquí estamos.

Las parejas discuten.

A.:Bueno, hemos tenido nuestras cositas, sus problemas... pero en general la verdad que ha sido bastante fluido.

Nita: el problema mayor no fue con artistas, sino cuestiones burocráticas o de contratos, cuando nos dijeron que un tema, con Amadou & Mariam, no podía salir. Y me encargué personalmente.

¿Puedo saber si amenazó a alguien?

N.: Pues sí. Yo mi trabajo lo defenderé siempre a capa y espada sobre todo por cuestiones que nada tienen que ver con los artistas. Era muy surrealista que de un tema que está hecho con esfuerzo te digan que se va al cajón. Pues no señor, de eso, nada. Y si me tengo que personar donde me tenga que personar, lo haré. Y salió, porque de lo contrario habría sido una falta de respeto.

El tema con Amadou & Mariam es, además, espectacular.

N.: ha sido una de las experiencias más gratificantes del disco. Conocer a esta pareja entrañable y maravillosa, tan mayor e invidentes los dos y con esas voces que llevan el dolor de África... son auténticas eminencias. La noche que tocamos juntos en Pirineos Sur es de las más grandes que hemos vivido.

Las colaboraciones son muy diversas.

A.: Nuestra música no tiene prejuicios. Ninguna música debería tenerlos. Siempre hemos sido libres pero en este proyecto había que dejarse llevar por gente que haga cosas diferentes y engrandezca nuestro proyecto llevándolo a sitios que nunca hemos ido. Se puede porque la música es libre.

N.: Y por eso nos fastidiaba tanto el tema burocrático frente a una canción que habíamos hecho desde el amor.

Están de moda las colaboraciones por conveniencia, como los malos matrimonios.

N.: Mucho. Si supieras... hay muchísimo de eso en la música actual, y es una pena. Se nota tanto que no hay amor, ni hay chispa, ni pasión y que es una pura cuestión de mercado. A costa de hacer cosas que no les representan ni les llenan, pero porque ahora solo importan los números.

¿Ustedes pueden ignorarlos?

N.: Sí, lo intentamos, porque si solo estás por eso, va en detrimento de tu autoestima. Porque tu amor propio nunca se va a ver saciado, siempre quieres más. Además, porque hay artistas con carreras admirables que tienen unos números menores que otro que se puso de moda anteayer. Así que no creo que la valía de un artista o su calidad, sea de la disciplina artística que sea, esté calificada por unos números ya sean de Instagram o de la plataforma que salga mañana. Los artistas somos más que un número de seguidores.

Hay seguidores y «seguidores»

N.: Efectivamente. No diré nombres, pero hay gente con muchísimos más seguidores en Instagram que nosotros que no llenan una sala. Nosotros vivimos de los conciertos y sabemos que para eso hace falta transmitir algo. La verdad está encima de un escenario. Y la calidad de un artista se demuestra ahí, no en las redes sociales. Y es por eso para lo que la gente se mueve de su casa para ir a un sitio. Así te ganas que vuelvan a verte, generas una lealtad que es mucho más que un «follower» en redes sociales.

¿Qué es «Iballa», el título de la canción que hacen con la Mala Rodríguez?

A.: Es el nombre de una guerrera guanche, de una leyenda. Su historia reflejaba muy bien la idea de la mujer fuerte y nos parecía muy potente hacerlo con La Mala, que es exactamente eso pero hoy en día. Por eso ese tema también incluye un silbo gomero, que está relacionado con los guanches y mi tierra.