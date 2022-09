Violonchelo y rock and roll: la ecléctica música de 2Cellos llega a su fin

El violonchelo es un instrumento imponente. Es metódico, envolvente, cálido, y tanto su físico como su melodía hipnotizan. Su característico sonido resulta siempre conquistador del oído, y todo aquel que tiene el placer y talento de tocarlo es digno de admiración. Se trata de un instrumento para el que es necesario el esfuerzo, la dedicación, y sus frutos son tan elegantes como variados en sus posibilidades. Con el violonchelo se puede hacer música clásica, pero también blues, rock and roll, jazz o pop. Tiene esa magia de poder adaptarse a cualquier registro y, aún así, seguir seduciendo al público. Es por esto, quizá, que 2Cellos, desde que comenzaron a viralizarse en YouTube, se han consolidado como innovadores en este sentido. Este dúo, formado por Luka Šulić y Stjepan Hauser, firmaron con Sony en 2011 después de haber sido descubiertos en la mencionada plataforma de vídeos versionando “Smooth Criminal”, de Michael Jackson. Desde entonces, han protagonizado un gran éxito de la mano del “chelo rock”, oleada musical que, no obstante, ya comienza a ver su fin: los artistas croatas se despiden tras una década en los escenarios.

2Cellos se separan y lo hacen a lo grande, con una gira de despedida que se viene extendiendo a lo largo de este año, y que ahora llega a España. Si bien este jueves actuaron en el Palau Sant Jordi de Barcelona, mañana sábado 17 será el turno de Madrid, donde ofrecerán su último concierto en nuestro país en el Wizink Center. Para el espectáculo, los artistas tocarán sus versiones más conocidas, así como presentarán “Dedicated”, su último disco. Si bien este proyecto parece actual, se trata de una idea que vienen desarrollando desde hace años, pero que no han podido llevar a la práctica hasta ahora. De hecho, la separación se la plantearon antes de la pandemia, pero por las circunstancias no pudieron desarrollar la despedida que se merecían como dúo y la que querían ofrecer a su público.

Luka Šulić y Stjepan Hauser, componentes de 2Cellos FOTO: Simone Di Luca

Desde “With or without you” hasta “Piratas del Caribe”, pasando por “Despacito”, “Eye of the tiger”, “Hallelujah” o “The sow must go on”, 2Cellos han versionado todo tipo de géneros musicales. Cine, pop y rock predominan en su discografía, derrochando una melodía ecléctica y electrónica, con el siempre positivo apoyo del inconfundible y mágico sonido del violonchelo. En una entrevista con “La Vanguardia”, así explica Šulić hasta qué punto se puede disfrutar de las posiblidades de este instrumento, tanto como músico como oyente: “Puedes tocar rock, o tocarlo como una guitarra y sus efectos, incluso hacerlo de una forma más poderosa que una guitarra de rock and roll. También sirve para interpretar maravillosas melodías de bel canto, lo que no quita que sea un instrumento nada fácil de tocar”.

Es, quizá, esa complejidad lo que le convierte en un instrumento único, lo que sumado a su capacidad de romper límites le eleva como uno de los más bellos del mundo. De esta forma, gracias a sus dinámicas interpretaciones, 2Cellos se han ganado un nombre en el panorama internacional, llegando a acumular las 1.500 millones de visitas en YouTube, donde cuentan con 6 millones de suscriptores. Es por ello que, además de tener en cuenta de que no existen estereotipos ni límites en la música, este dúo se merece una despedida en condiciones: tras pasar por España, viajarán a Croacia, al Arena de Verona (Italia), a Arabia Saudí, Israel, Egipto, Japón y Australia, entre otros destinos.