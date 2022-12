«Mazinger Z» no tiene quien le cante

El compositor e intérprete de la cabecera de «Mazinger Z» Ichiro Mizuki murió el 6 de diciembre. Su nombre real era Toshio Hayakawa y había sido coronado como el «Emperador de los temas de anime» por sus composiciones para los créditos de series televisivas japonesas. Se contabilizan más de un centenar de temas, pero el que alcanzó el éxito mundial fue el de la cabecera de «Mazinger Z» y en menor medida «Capitán Harlock, el pirata del Espacio». En los últimos años, Mizuki parecía una fusión fría de Jackie Chan y Georgie Dann. Con su sempiterna chaqueta roja de cuero o de seda, una abundante cabellera teñida de negro y gran dinamismo interpretativo hacía las delicias de un público entregado. Comenzaba sus espectáculos al grito de «Mazinger Go!» (¡Vamos, Mazinger!), la frase que el piloto Koji Kabuto dirigía desde su nave en la cabeza del robot a Mazinger Z. El público enardecido alzaba el puño al unísono mientras coreaba la canción.

Pese a que padecía un cáncer de pulmón con metástasis cerebral y se recuperaba de problemas en las cuerdas vocales, siguió actuando hasta el 27 de noviembre pasado, sin dejar de sonreír. Era un cantante muy reconocido en Japón y famoso, además, por su gran proeza de interpretar en 1999 mil canciones a lo largo de 24 horas seguidas.

La melodía para la cabecera de «Mazinger Z» es una curiosa mezcla entre un tema jazzístico, por su abundancia de metales, y la cadencia melódica de los temas de los Spaghetti Western. Un tema dinámico que predisponía a los niños de finales de los 70 a esperar excitados las aventuras del primer robot tripulado de la animación. Dibujado con una simpleza y estatismo que contrastaba entonces con la exuberante y minuciosa animación clásica del cine de Walt Disney.

Ichiro Mizuki fue un cantante reconocido en Japón, coronado como el «Emperador de los temas de anime» FOTO: Wikimedia Commons

Este robot gigantesco hizo las delicias de los niños que comenzaban sus estudios de EGB en los años 70. ¿Quién no recuerda los gritos: «¡Puños fuera» y «¡Fuego de pecho!»? «Mazinger Z» fue creado por el dibujante y animador Go Nagai en 1972, inspirado en el manga «Astroboy», y emitido por TVE en 1978. La adaptación del tema en español la realizó el cantante y compositor Alfredo Garrido García. Es su voz potente, al estilo dramático de Raphael, la que reconocen los fans de Mazinger Z y no la del su intérprete japonés cuando canta: «Mazinger Z / es rápido y veloz / con sus enemigos no hay piedad. / Puede controlar la paz /con su energía mortal. / A toda velocidad / sus puños vuelan / de su pecho un rayo fatal / lanza sin cesar».

Mazinger Z, Afrodita A y demás monstruos mecánicos tripulados son, sin duda, los inmediatos precedentes de los «Transformers», la serie japonesa de anime de 1984, convertida en una franquicia cinematográfica por Steven Spielberg.