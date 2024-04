El breve reencuentro de las Spice Girls

Hay imágenes que se quedan grabadas, sintonías que son tan pegadizas que difícilmente se olvidan, y las que acompañan a la canción "Wannabe" son ejemplo de ello. Las Spice Girls son uno de los grupos femeninos más exitosos de la historia reciente de la música. Geri Halliwell, Melanie Chisholm (Mel C), Victoria Beckham, Melanie Brown (Mel B) y Emma Bunton pertenecieron a esta banda fundada en 1994, y que logró popularizar la expresión "Girl power!" en la música. Ahora, y después de varios años, estas cinco artistas han vuelto a reunirse con música de por medio, aunque menos tiempo de lo que su público anhelaría. Ocurrió el pasado sábado, cuando Victoria Beckham celebraba sus 50 años y sus cuatro compañeras no faltaron a la cita.

La glamourosa fiesta tuvo lugar en Londres, donde las Spice Girls se reunieron de nuevo. Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Horner (de soltera Halliwell) se vistieron de largo y se subieron al escenario para, junto a la cumpleañera, cantar "Stop", uno de los éxitos de la banda. Un momento que no ha tardado en hacerse viral, gracias al vídeo que difundió en redes sociales David Beckham, el marido de la homenajeada.

Durante este año se celebraría el 30 aniversario de la creación de las Spice Girls, pero no parece que se vaya a producir ningún reencuentro oficial de cara al público. Aquel mes de marzo de 1994 iniciaría sus andanzas una banda que se convertiría en clave para la música en femenino de la época, y hasta el año 2000 fueron pasando de escenario en escenario. No obstante, desde entonces las artistas anunciaron un paréntesis en sus carreras, y hasta ahora han protagonizado algún reencuentro, como el de 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres. No obstante, parece que todo queda lejos de alguna gira donde las cinco mujeres vuelvan a reunirse y a bailar "Wannabe" al unísono.