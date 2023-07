Victoria y David Beckham protagonizan un divertido momento cantando una canción de las Spice Girls

Durante el fin de semana, Victoria y David Beckham celebraron por todo lo alto la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, equipo del cual David es parte. Para conmemorar la agónica victoria del viernes, la pareja organizó una animada fiesta llena de amigos.

En medio de la celebración, Victoria Beckham, famosa por su papel en las Spice Girls, decidió revivir uno de los grandes éxitos del grupo de los años 90. La diseñadora de moda tomó el micrófono y comenzó a cantar "Say You'll Be There", una de las canciones más icónicas de las Spice Girls, que la catapultó a la fama.

David Beckham, visiblemente enamorado y lleno de alegría, se unió a la diversión y bailó junto a su esposa mientras ella interpretaba el tema. Los amigos presentes no dudaron en grabar el épico momento y la emoción se desbordó entre risas y gritos de apoyo.

El video de este emotivo y entretenido instante fue compartido por Victoria en su cuenta de TikTok, y en poco tiempo se volvió viral en las redes sociales. Los fans de los Beckham y de las Spice Girls no pudieron contener su emoción, y muchos de ellos comenzaron a especular sobre un posible regreso de Victoria al famoso grupo musical.

En el pasado, Victoria Beckham siempre se había mostrado reacia a participar en un reencuentro de las Spice Girls, a pesar del deseo de sus compañeras. Sin embargo, este vídeo ha despertado la ilusión de los fans, quienes ya fantasean con un reboot del grupo y una posible vuelta de Victoria a los escenarios.

No obstante, la diseñadora de moda ha sido clara en su postura. En varias ocasiones, ha manifestado que su prioridad es su familia y su empresa, y que se siente feliz siendo la mujer que es. A sus 45 años, Victoria se muestra satisfecha con su vida actual y ha dejado en claro que no tiene planes de cambiar para volver a ser parte de las Spice Girls.

A pesar de esto, los seguidores del grupo musical no pierden la esperanza y siguen soñando con el día en que las Spice Girls puedan reunirse nuevamente para regalarles momentos mágicos y musicales a sus fans de todo el mundo.