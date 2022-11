Las Spice Girls vuelven a reunirse casi al completo por el cumpleaños de Geri Halliwell

El 50 cumpleaños de Geri Halliwell ha sido la ocasión perfecta para el reencuentro de la banda femenina más famosa de los 90. Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel C y Geri presumieron de su amistad cantando y bailando algunos de sus grandes éxitos como si el tiempo no hubiese pasado por ellas.

Fue el marido de Victoria, el exfutbolista David Beckahm, quien subió a su Instagram un vídeo en el que podemos ver a las cuatro bailando a ritmo de ‘Say You’ll Be There’, uno de los temas más conocidos del grupo musical. A esta bonita reunión solo faltó Mel B, que no pudo acudir a la fiesta.

Geri Halliwell cumplió los 50 el pasado 6 de agosto. La fecha no era la más idónea para reunir a sus familiares y amigos debido a las vacaciones de verano, por eso había planificado celebrar esta fiesta en septiembre, pero tuvo lugar la muerte de la reina Isabel II y tuvo que cambiar posponer la celebración. Finalmente ha sido noviembre, el día 5 y podemos decir que la espera ha merecido la pena.

En redes ya se rumorea que este vídeo puede ser un adelanto de su vuelta a los escenarios. Un rumor que persigue a las componentes de la mítica banda desde hace tiempo. Justo el año pasado con motivo del 25º aniversario de las Spice Girls lanzaron un álbum conmemorativo incluyendo canciones inéditas y remasterizaciones de clásicos como `Wannabe´ sus fans también deseaban su vuelta a los escenarios.