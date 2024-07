Bruce Springsteen se une a Jay-Z, Rihanna y Taylor Swift en el club de músicos multimillonarios

Con una fortuna de 1.100 millones de dólares,Bruce Springsteen acaba de entrar el club de los milmillonarios, según la revista Forbes. La leyenda del rock estadounidense se suma a otras celebridades de la música también milmillonarias, como Rihanna, Jay-Z o Taylor Swift.

Fiel a esas raíces obreras que están en la esencia de su trabajo, no deja de arremangarse y, a sus 74 años, la noticia le pilla de gira y deleitando a sus fans con espectáculos de tres horas.

Con 32 años, después de su primera gira comercialmente exitosa, promocionando su quinto álbum de estudio, "The River", ya tenía una cantidad significativa de dinero en su cuenta bancaria. Aun así, decidió amueblar su rancho alquilado en Colts Neck con muebles abandonados. "Era solvente, lo que me haría único en mi pequeño vecindario", recordó en "Deliver Me From Nowhere", el libro de Warren Zanes. "Así que estaba lidiando con eso, con todos mis sentimientos conflictivos por estar tan separado de la gente con la que había crecido y sobre la que escribí".

Bruce Springsteen concert at Strawberry Arena in Stockholm Magnus Lejhall Agencia EFE

Ha vendido unos 140 millones de álbumes en todo el mundo y sus memorias han sido un éxito de ventas en las librerías. Ha ganado 20 premios Grammy y un Oscar por su exitoso "Streets of Philadelphia" (1994). También pudo ampliar su fortuna en 2021, cuando vendió los derechos de su catálogo musical a Sony, por unos 500 millones de dólares, poco después de una serie de conciertos con entradas agotadas.

Siempre leal a su grupo original, The E Street Band, continúa actualmente una gira mundial que se prolongará hasta 2025. A lo largo de su carrera ha ofrecido a sus fans numerosos conciertos, el más largo de más de cuatro horas, en Helsinki, en 2012. También aparecerá en el cine en una película biográfica escrita y dirigida por Scott Cooper ("Corazón rebelde"), junto a la estrella de la serie "The Bear" Jeremy Allen White, que interpretará su papel.

Basada en el libro homónimo de Warren Zanes, "Deliver Me From Nowhere", abordará uno de los puntos más turbulentos de la carrera de Springsteen: la grabación de Nebraska, su álbum de 1982. En medio de un episodio de depresión y abrumado por el éxito de sus trabajos anteriores, el músico prescindió en aquel disco de la E-Street Band, sus acompañantes habituales. Inspirado por "Malas tierras", el clásico filme de Terrence Malick, Springsteen llenó Nebraska de temas acústicos que narraban historias de pobreza, crimen y muerte.

Bruce Springsteen cumple 73 años Brad Barket Agencia AP

¿La clave del éxito que le ha hecho milmillonario? Para él parece que ha sido simple: "Me interesaba crear una identidad que fuera muy, muy personal para mí como hombre", explica en "Deliver Me From Nowhere". "Quería conectar esa identidad con el panorama más amplio del país en general… Así que necesitaba personas que estuvieran dispuestas a profundizar tanto como yo necesitara y que estuvieran dispuestas a hacerlo yo mismo". Para su público, el verdadero secreto está en su talento para conseguir que uno se sienta más feliz y más vivo. Todo un ejemplo de liderazgo.