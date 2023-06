Cala Vento, refugio contra la ansiedad

La frase que mejor define su nuevo disco no puede escucharse en él. Pertenece a una canción que se quedó fuera y dice: «Hoy seremos parte de tantos problemas en todas partes, dame una tregua. Una victoria por unos instantes». Aleix Turon y Joan Delgado, Cala Vento, buscaban en su nuevo disco esa sensación de refugio, de abrigo frente a un mundo que se ha convertido en difícilmente habitable. «Cuando estábamos haciendo las canciones atravesé una fase en la que me costaba comprar. Cualquier cosa: desde ir al supermercado, donde todo me hacía sentir culpable de deforestar el Amazonas, a ropa o lo que fuera», explica Joan sobre un sentimiento, una «ecoansiedad» a la que se le suman otros tipos de tiranías, como las redes sociales, la política, la vivienda y hasta el negocio musical. «Se ha creado un sistema y una manera de hacer con la que no nos sentimos identificados. Nosotros nacimos a principios de los 90 y nos ha tocado convivir con esto. A veces está bien, pero hay otras que sientes que no se puede respirar», añade Aleix. Presentan las nuevas canciones en Tomavistas, este fin de semana, en Madrid.

La canción política

«Estamos haciendo las cosas bien y no hace falta que nos autorresponsabilicemos de cosas que no son nuestra culpa –apunta Joan–. Hay que intentar actuar bien individualmente todo el tiempo, no hay que blanquear responsabilidades, pero es imprescindible darte una tregua». Por eso, el disco estuvo a punto de llamarse «El refugio». «La idea era: ‘‘Vale, todo está hecho un Cristo, pero vamos a centrarnos en los que nos hace bien’’. Algo que nos pueda dar tranquilidad o placer, como mínimo un rato, lo que dura este disco», explica. Paradójicamente, Cala Vento son un grupo que vive de su música y está respaldado por unos seguidores fieles. También son responsables de un sello discográfico, Montgrí, donde, desde la independencia dan cabida a tótems como Lagartija Nick y a jóvenes como Yawners, Biznaga o Los Manises. «Tenemos unos valores que transmitimos con la música, con lo que hacemos, con cómo lo hacemos, Y al final es lo que queremos que cuaje. Por eso a veces la presión se vuelve muy fuerte». Y es que la mejor manera de hacer una canción política, si es lo que se busca, es llevarla al terreno personal. El pop obra la magia de convertirla en generacional, si es que aciertas. «Lo último que queríamos era caer en el grupo protesta o panfletario. Lo llevamos al plano emocional, a nuestra perspectiva. Que es lo contrario que debe hacer un político: en un mundo ideal, los políticos deberían tomar decisiones técnicas, basadas en una ideología, sí, pero buscando el bien común aplicando datos. Cuando se llevan el debate al terreno emocional y empiezan a insultarse, es una falta de respeto muy grande, no están ahí para eso», apunta Aleix.

También cantan: «Tu lugar está en tus emociones». Joan: «Sí, esa canción trata de una persona cercana que veíamos que es muy influenciable y que le afecta mucho lo que digan los demás y cómo es percibida por el resto. Y dices: ‘‘no te fijes tanto en lo de afuera, sino en lo de adentro’’». Aleix: «Hace años que le damos vueltas a las redes y a cómo tratarlas. Siempre hemos tratado de hacerlo así, pero mucha gente está obsesionada con su personaje virtual y siempre tratamos de hacerles ver que ese camino es peligroso».

El refugio es, sin embargo, más virtual que real. Porque si hablamos del espacio físico, de una vivienda –o una «Casa linda» como dice el título del álbum–, las respuestas se vuelven una quimera. ¿Quién ha comprado todas las casas lindas sin dejar ni una? «Pues grupos inversores extranjeros, fondos buitre... el problema de la vivienda en este país está muy arraigado el hecho de que sea un negocio y una forma de vida, vivir de las rentas. No puede ser solo especulación», protesta Joan. «Somos de un pueblo de 12.000 habitantes que está en la Costa Brava. Amigos míos que han nacido y crecido allí no encuentran casa para vivir. Les dicen que se las alquilan, pero en los cuatro meses de verano se tienen que ir. Es muy triste que sea más rentable darle la casa a veraneantes que a alguien que va a dar vida al pubelo todo el año. Pero es así», lamenta Aleix.

Quizá como consecuencia de todos los fallos del sistema anteriores llegó «Teletecho», en la que el dúo colabora con Amaral. «Esa canción la escribió Aleix cuando yo estaba atravesando una fase de insomnio. No había motivos, pero no podía dormir. Trasnochaba pero no era por ir de fiesta. Y no sabía por qué». Aleix tomó una experiencia de su amigo desde hace más de una década y plasmó su situación: «Ya sabemos cómo se siente el otro. A veces, llama el mánager y le digo: ‘‘Joan te va a decir que no sé qué, pero llámale’’. Y se lo dice». Porque a veces el refugio no es una casa, sino un mejor amigo.

Producido por "Youth"

A falta de uno, el disco tiene tres productores: Emili Bosch, Santi García y Martin Glover «Youth». «Para ‘‘Balanceo’’ (2019) íbamos a grabar en el estudio de Youth, pero un mes antes, nos dejaron tirados. Así que, para grabar ‘‘Teletecho’’ nos acordamos de que alguien nos debía una», dice Joan. «Le pillamos en buen momento. Nos hizo tres canciones y nos dijo: ‘‘ya me llamaréis cuando lo que hagáis con los otros no os mole’’», ríe Aleix. «Fue increíble: menudas batallitas tiene de Metallica, U2, Foo Fighters...».