Carolina Durante empaña Madrid de sudor

Bajan las temperaturas, pero no en la sala Wurlitzer Ballroom. Este raído templo madrileño del rock acogió el pasado martes un evento caluroso y peculiar, y cabe agradecer su excepcionalidad. Cuando el público de Carolina Durante pensaba que pasarían meses hasta volver a ver a Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo), Mario del Valle (guitarra) y Juan Pedrayes (batería) sobre un escenario, se desató el factor sorpresa. Sudor a borbotones, saltos sobre y bajo las tablas, y al fin los "Cuatro chavales" en directo, en un concierto secreto organizado por Sound Isidro Vibra Mahou. Esta plataforma, que cada año ofrece espacio a artistas nacionales y principalmente emergentes, está celebrando su décima edición, y por el aniversario han desarrollado una iniciativa especial: cinco conciertos sorpresa de algunos de los artistas más grandes que han pasado por su programación. Todo ello, en salas con capacidad de poco más de 100 o 200 personas, ofreciendo así al espectador la experiencia única de poder ver cara a cara a artistas que ahora llenan grandes espacios. Ayer arrancó esta celebración, y lo hizo por todo lo alto: Carolina Durante repasó sus últimos éxitos en una sala tan íntima como la Wurlitzer, una oportunidad de dudosa repetición pues el sudor de la banda perfectamente pudo salpicar las primeras filas.

Los techos de la sala Wurlitzer no son especialmente altos, y en varias ocasiones Diego, sujetado en horizontal sobre los brazos del público, escaló por el techo y alrededor del escenario, y fueron varios los integrantes del público los que siguieron sus pasos. Fue una especie de fiesta entre amigos. Con la cercanía como factor principal de esta cita, el bar madrileño se convirtió en una sauna rockera. Los grados se duplicaron en un concierto en el que el grupo no desaprovechó ni un solo minuto. Apenas hubo intervenciones o diálogos, pues parecía que el objetivo estaba claro: cantar lo máximo en el menor tiempo posible. Durante poco más de una hora, Diego Ibáñez, que confesó que ni ellos tenían planeado actuar hasta, al menos, después de verano, entonó "Cayetano" como canción inicial. Un tema con el que la banda se hizo viral, para que más tarde llegasen, con el álbum "Cuatro chavales", canciones que ya son icónicas del panorama musical actual: tocaron "Famoso en tres calles", "Granja escuela", "Moreno de contrabando" o "Aaaaaa#$!&", y cerraron sesión con "Las canciones de Juanita", del disco "Carolina Durante", del que también entonaron "Joder, no sé", "Cementerio" o "Klk".

Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, en los brazos del público Sound Isidro Vibra Mahou

La banda madrileña se formó en 2017, pero parece que llevan toda la vida regalándonos su banda sonora. Ahora están lejos de los escenarios porque se enfrentan a un reto: el de crear el tercer disco, y mantener con él todo lo conquistado. Ibáñez anunció durante el concierto que el álbum ya existe, con sus canciones y nuevos ritmos grabados, con sus ingeniosas ideas listas para ser compartidas. Sin anunciar fecha de lanzamiento ni ningún otro detalle, sí tocaron ante el público una de estas nuevas canciones. Un tema titulado "Joderse la vida" y que, una vez más, reafirma el ADN de Carolina Durante de remover a partir de la letra, con unos mensajes que suelen cultivar como emocionales, que trastoquen y, ante todo, representativos de una generación. Pero también perfilan su característica intrínseca de un rock frenético, una batería que no deja sonar un solo segundo y una guitarra desatada y perfectamente conectada con las cuerdas del bajo.

Tardaremos en volver a ver al grupo madrileño en directo o, al menos, eso creemos hasta ahora. Quizá en lo impulsivo y en el culto hacia la desobediencia resida gran parte del atractivo de esta banda, un carácter basado en lo sorpresivo que ha hecho que Sound Isidro Vibra Mahou lo tengan como primera opción. Quedan, aún, cuatro fechas, pero con otras bandas aún por desvelar: el 30 de abril, el 7, 21 y 28 de mayo se celebrará el resto de citas, en las salas Sirocco, Cadavra o Café la Palma.