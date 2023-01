Carolina Durante: “Las entradas VIP son lo más alejado de nosotros como banda”

Interrumpe la conversación varias veces una tos persistente. Es la de Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante: “Llevo con gripe desde el 10 de diciembre. Eso me generó una afonía y llevo sin ensayar desde entonces”, explica sobre unas molestias que han obligado al grupo a cancelar varias fechas en Extremadura y que ha llegado a amenazar el tercer intento de la banda de presentarse ante el WiZink Center, la gran noche de la banda madrileña que ya ha vivido dos aplazamientos, ambos por la pandemia, en 2020 y 2021. «Ese concierto lo vamos a hacer aunque salga arrastrándome. Aunque me rompa una pierna. Aunque tenga que cantar Martín», dice aludiendo bajista del grupo. Así que el viernes 27, con grupo invitado sorpresa mediante, ahí estarán Carolina Durante ante 8.000 espectadores, pase lo que pase. Entre ellos, aunque seguramente no literalmente entre los fans, podría estar Rosalía, quién sabe, como ella misma se ha encargado de anunciar...

Se trata de la que iba a ser la gran confirmación de la banda que, canción a canción, himno a himno, supuso una de las apariciones más potentes en la escena nacional. Tanto, que les permitió autoparodiarse en su segundo trabajo, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/cultura/musica/20220127/aid22pnutraddptg7ig44mns4q.html|||«Cuatro Chavales»]] (2022) como una especie de mesías y superhéroes que hacen canciones infalibles, reciclando para ello las exageraciones y epítetos que la Prensa les hemos dedicado desde que hicieran su aparición con varios sencillos en 2017, el [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/musica/20191122/xsx7ukzitne25bog4upntsnrla.html|||«Cayetano»]] de 2018 y su álbum de debut, homónimo, en 2019. «Yo lo que pienso de todo esto es que nuestro público es la hostia. Que cualquier grupo dirá lo mismo del suyo, pero nuestros fans son como la hinchada argentina, los que lo petan. Son los fans que los demás querrían tener», dice el cantante, futbolero reconocido y satisfecho con la victoria en el mundial de Argentina. «Siempre me ha encantado Messi, a pesar de todo el dolor que me haya podido causar», admite el seguidor madridista. «Estamos preparando algo especial para el viernes. Porque tiene que suponer al menos un punto y aparte para nosotros. Quizá nunca volvamos a tocar en el WiZink, no lo sabemos. Quizá porque se haya aplazado dos veces nos hemos dado cuenta de lo que significa. Estamos realmente nerviosos», explica.

En plena fase inflacionaria (por ser suaves) de los precios de las entradas, las del grupo madrileño están todavía a la venta por 26 euros. Ibáñez mira con recelo las estrategias de pases VIP o acceso «Golden» de otros shows. «No hay nada más alejado de nuestra idea y de nuestro momento como banda que eso. A mí hasta me da apuro, porque veo las entradas de Cupido o de Cariño, que son grupos cercanos a nosotros algo más baratas y... Pero es que el alquiler del recinto es carísimo. Y queríamos hacer algunas cosas nuevas y más potentes para una noche así. En el resto de la gira nuestras entradas creo que cuestan 22 euros y es algo que tenemos en mente, que hablamos mucho. Porque si vienen Arctic Monkeys y cobran 93 pavos... me parece un poco abusivo. Igual está justificado, pero yo solo sé que de chaval no pagaría ese precio para ver a un artista, porque nunca tendría ese dinero. Y me parece durísimo cuando sabes que pones una entrada a un precio que a la gente le va a costar que flipas. En nuestra última gira en Latinoamérica vendimos las camisetas a precio de coste porque nos daba vergüenza hacerlo a su precio en España, porque era imposible», reflexiona el cantante.

El grupo seguirá girando este año, a menor ritmo, pensando en el nuevo disco. «Tenemos que estar frescos para componer, no podemos hacer otros 24 festivales en 2023. Porque vamos a cambiar cosas. Eso de reinventarme constantemente porque sí me toca los cojones. Como decía Ramón Gayá, ‘‘yo no me repito, yo insisto’’. Pero ya hemos insistido lo suficiente y lo último que queremos ser es una copia de nosotros mismos hace dos o cuatro años. Porque seguro que antes lo hacíamos 10.000 veces mejor. Así que haremos otra cosa que en el fondo tiene su origen en lo mismo, en las mismas cuatro personas y lo que nos gusta, pero se tiene que notar porque el cambio es a propósito. Vienen cambios en el grupo y se tienen que notar, o si no, me va a joder. Será que entonces no damos más de sí». Bueno, nos repetimos e insistimos: este viernes, por fin, en WiZink Center: Carolina Durante.