El creador de 'Peaky Blinders' producirá una película sobre la gira de reunión de Oasis

Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', supervisará la película documental sobre la gira de reunión de Oasis de este 2025, aunque la dirección estará a cargo de Dylan Southern y Will Lovelace.

Una empresa que no le suena raro a esta pareja, cuya experiencia se ve en una cinta de precisamente los antiguos rivales de Oasis, Blur: 'No Distance Left to Run', donde se abordó la reunión de Blur en 2009.

Además de hacer videos musicales para Franz Ferninand, Björk y Arctic Monkeys, también dirigieron el híbrido documental-concierto de LCD Soundsystem (2012), 'Shut Up and Play the Hits', luego regresaron al ambiente hipster de la banda en Nueva York en 2022 para 'Meet Me in the Bathroom', que reflejó la vibrante escena indie de los años 2000 de la ciudad.

La película se está realizando a través de la productora Magna Studios, que ha producido películas musicales aclamadas como 'Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now' y el docudrama de Nick Cave '20,000 Days on Earth'.

No se han dado más detalles sobre el enfoque de la película, pero el estilo de Southern y Lovelace sugiere que habrá imágenes íntimas durante el concierto. 'No Distance Left to Run' presentó una conversación franca sobre las diferencias entre Damon Albarn de Blur y Graham Coxon; 'Shut Up and Play the Hits' mostró lo que se anunció como el último concierto de LCD Soundsystem (la banda se ha reagrupado posteriormente), pero también filmó al líder James Murphy a la mañana siguiente, deambulando por su apartamento y emocionándose al afrontar el fin del grupo.

La gira de Oasis, titulada Live'25, comienza el 4 de julio en Cardiff e incluirá 41 conciertos en el Reino Unido, Irlanda, América del Norte y del Sur, el este de Asia y Australia, y finalizará el 23 de noviembre en São Paulo. Reunirá a los hermanos Gallagher, frecuentemente enfrentados, por primera vez desde su amarga separación en 2009.

NME informó esta semana que fuentes cercanas al grupo afirmaron que la formación completa de la banda estaría formada por los hermanos más el guitarrista original Paul “Bonehead” Arthurs, junto con Andy Bell (bajo), Gem Archer (guitarra) y Joey Waronker (batería).

Un poco impresionado Liam Gallagher escribió en X en respuesta: "No es la revelación de la formación lo que me preocupa, te lo revelaré en un minuto. Estoy más preocupado por la línea donde dice una fuente cercana a la banda y la gira que realmente me causa una gran preocupación". En tono de broma, escribió su propia formación, presentando a cuatro de los ex bateristas de Oasis.

La película de la gira agrega otro proyecto a una agenda reciente y ocupada para Knight, quien ha sido el escritor y productor de las series de televisión 'This Town', 'The Veil' y 'A Thousand Blows'. También ha escrito y producido 'The Immortal Man', película que continúa la saga 'Peaky Blinders', filmada para Netflix en otoño de 2024 con fecha de estreno aún por anunciar.