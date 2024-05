Crean un sello de acreditación de accesibilidad para eventos musicales

Las entidades Crash Music junto con Fundación Music For All han han impulsado una iniciativa con la que, una vez más, quieren ahondar en la expansión de un modelo de accesibilidad e inclusión en eventos musicales y que cada vez sean más los que se sumen en la práctica. Se trata de la creación del “Sello de Calidad: Accesibilidad en Eventos Musicales” por el que se certificará a los eventos musicales que cumplen con la accesibilidad universal. Así, todas las personas sabrán que el festival o sala que cuente con dicha acreditación sabrá que pueden: informarse y conseguir entradas para el evento; llegar hasta el evento y moverse dentro de su recinto; disfrutar de los conciertos de música; acceder y usar todos sus servicios (como consumir en las barras de bar y usar los aseos del recinto); comunicar sus necesidades de accesibilidad a la organización del evento (como por ejemplo, intérprete en lengua de signos o acompañamiento de su asistente personal).

En definitiva, el sello garantiza que todas las personas disfrutarán del evento musical de forma segura y autónoma independientemente de sus capacidades. Durante una mesa redonda, moderada por la responsable de Relaciones Institucionales de Crash Music, Violeta Ferrer, se abordó el porqué de la necesidad de certificar la accesibilidad en eventos musicales, sobre todo si se tiene en cuenta que, en general, existe una tendencia a pensar que un evento es accesible por instalar una plataforma elevada o baños adaptados, pudiéndose achacar al desconocimiento de la diversidad que existe en la población y la desinformación sobre las medidas que pueden conseguir una accesibilidad universal en este tipo de eventos.

Tras haber creado la primera "Guía de Accesibilidad e Inclusión en Festivales de Música", una "Guía de festivales accesibles" y haber realizado un estudio de inclusión con mil encuestados en torno a más de cien festivales, la Fundación Music for All continúa su objetivo de hacer de la industria musical una experiencia al alcance de todas las personas. Los requisitos que tiene que cumplir un evento para ser accesible se han consultado con entidades especializadas en personas con discapacidad como la Fundación ONCE, Impulsa Igualdad, Centro español del subtitulado y la audiodescripción, Confederación Estatal de Personas Sordas, Plena Inclusión Andalucía y la Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica.

Según sus promotores, si una empresa quiere conseguir el sello de calidad deberá poner en marcha medidas de accesibilidad antes y durante el evento. Durante el evento, un equipo de especialistas en accesibilidad universal revisará que estén todas las medidas requeridas. Si la empresa ofrece todas las medidas de manera correcta, el evento recibirá el certificado de calidad.