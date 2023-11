Dos libros sobre música (II)

El último libro de Ruiz Mantilla, escritor y periodista (Santander, 1965), nace, según declara en una entrevista, de una ‘obsesión redundante’ por el divismo en todas sus acepciones, “a menudo conjugadas desde la ambigüedad del doble sentido, pero siempre mutables y en constante evolución”. De ahí que se dirigiese a los propios artistas para sondearles sobre sus conceptos del divismo.

"Divos" es una obra que se centra en algunos grandes cantantes de ópera y su impacto en la cultura y la sociedad. Ruiz Mantilla narra la vida y la carrera de estos artistas, desde sus inicios hasta su consagración en el mundo de la ópera. A través de entrevistas, anécdotas y testimonios varios, apoyándose siempre en los contactos personales mantenidos con ellos, ofrece una visión detallada de la vida personal y profesional de estos cantantes, así como de su influencia en el mundo de la música.

Buena parte de los nombres que aparecen en este libro tendrán un capítulo especial en la historia de la ópera de los siglos XX y XXI como representantes de cuatro generaciones entrecruzadas. Domingo, Pavarotti, Carreras, Berganza, Fleming, Hendricks, Alagna, Bartoli, Netrebko, Radvanovsky, Álvarez, Kaufmann, Flórez, Camarena, Villazón, Jaroussky o Orlinsky desfilan por su amena pluma. En el escenario todos ellos se sienten, en su fortaleza y su fragilidad, auténticamente divos. Faltan obviamente otros artistas con los que probablemente Ruiz Mantilla no ha tenido ocasión de encontrarse. Pero, en cambio, también aparecen figuras como Peter Gelb o Gerard Mortier, artífices desde su audaz visión de la cultura, un espectáculo como la ópera, para que sobreviva -o se hunda, según opiniones- en el futuro. A todos ellos los ha conocido de cerca y entrevistado a menudo Jesús Ruiz Mantilla como cronista musical. Todos abordan sus valores y filosofías de la vida, sus carreras, preferencias interpretativas, repertorios, la política, el amor, ciertas manías, pasiones, excesos y locuras, sus glorias y ocasos, sus conflictos con otros artistas y entendimiento del divismo como tal. Mención especial merece el capítulo dedicado a Pavarotti.

A través de ellos aborda la importancia de la voz y la técnica vocal en la ópera, así como la interpretación y el estilo de cada cantante, analizándose el impacto de estos cantantes en la industria de la ópera, su relación con los directores de orquesta y los teatros de ópera o su influencia en la formación de nuevos talentos.

Ruiz Mantilla escribe con buen nivel y de forma entretenida, aunque presente algunos errores de carácter histórico, como que “Fuor del mar” pertenezca a Idomeneo y no de La clemenza di Tito. Las anécdotas con las que salpica a sus personajes resultan jugosas y otorgan mucha amenidad, supliendo el parco análisis musical, ya que no se profundiza en el análisis vocal o los estilos interpretativos. No es un libro de técnica sino un compendio de entrevistas a grandes artistas, de los que, por desgracia, no aparece ilustración alguna. Un amenísimo regalo para aficionados estas Navidades. Gonzalo Alonso