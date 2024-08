Encuentran al hombre por el que Dave Grohl regresó a la música

El músico estadounidense de rock Dave Grohl saltó a la fama a comienzos de los años 1990 como batería de la icónica banda de grunge Nirvana. En 1994, tras la muerte de Kurt Cobain y el fin de Nirvana, formó otra banda, Foo Fighters, que empezó con él como único miembro. Sin embargo, entre una etapa y otra, el músico, de 55 años, se tomó un tiempo de duelo y ensimismamiento que terminó gracias a un autoestopista.

Lorcan Dunne, que así se llama este benefactor espontáneo, no ha sido consciente hasta ahora al encontrarse con un vídeo en el que Dave Grohl hablaba sobre cómo volvió a la música tras la muerte de Kurt Cobain y el final de Nirvana en 1994. El primo de Dunne, Eoin Tighe, acudió a X para explicar que creía que Dunne era el hombre del que Grohl hablaba en la entrevista y, por tanto, la razón por la que Grohl volvió al estudio tras la muerte de Cobain.

En el vídeo, Grohl explica que hizo un viaje de "examen de conciencia" al Anillo de Kerry, una ruta de 200 kilómetros en Irlanda. En ese momento su único deseo era "desaparecer" e ir al "lugar más remoto de la tierra" después de enfrentarse al duelo por la pérdida de su compañero y amigo. "Había estado antes. Es precioso. Realmente sientes que estás en el fin del mundo. Iba en mi coche de alquiler por una carretera comarcal y vi a un chico haciendo autostop. Y pensé: 'Bueno, a lo mejor le recojo'. Y al acercarme a él, vi que llevaba una camiseta de Kurt Cobain. Era la cara de Kurt mirándome... ¡en medio de la nada!".

Ahora, en un vídeo compartido por Eoin en las redes sociales, Dunne explica la historia desde su punto de vista: "Estábamos de vacaciones en la península de Beara e hicimos autostop para ir a nadar. Estaba corriendo y vi un coche allí, así que pensé en acercarme y hacer autostop. Cuando estaba haciendo autostop, miré quién estaba sentado en el asiento del copiloto, era David Grohl".

