Fosforito: «Nunca he pretendido parecerme a nadie, siempre he querido ser yo»

Estamos ante una biblia del flamenco, un maestro absoluto de ese arte que desde que ganó, en 1956, el Concurso Nacional de Cante Hondo (hoy Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba) tiene la consideración de clásico en vida. Nacido en Puente Genil, Córdoba, hace 92 años, ostenta el privilegio de ser el último receptor de la codiciada Llave de Oro del Cante, que le fue otorgada en 2005 y que, en sus 156 años de existencia, tan sólo ha recaído en cinco artistas. La suya fue, quizá, la única de consenso: universidades, conservatorios, peñas y diputaciones lo avalaron, algo que no se había dado antes, aunque él le resta importancia a ese carísimo galardón: «No hay oposiciones para eso. Hay alguien por encima de ti que te reconoce unos valores y te dice “tú”, te señala. Aunque, claro, yo la recibí con agradecimiento», y opina que tendrían que crear una Llave de Oro para el baile y otra para la guitarra, «pero eso –dice en un tono que casi suena a disculpa– no está en mi mano». ¿Cómo definiría el flamenco este maestro de maestros, aquello a lo que le ha entregado su vida entera? «El flamenco es un sentimiento, un arte, una musicalidad que te emociona, te estremece, te engancha y te pellizca el alma. Se puede definir de muchas maneras, pero yo no tengo mucho más que decir que eso. Aparte de lo que significa en mi vida, claro, porque yo empecé a cantar en mi pueblo cuando terminó la guerra, con apenas ocho años. Nací en el 32 y me tragué toda la guerra y la posguerra horrorosas, como todas las guerras. Porque en las guerras no gana nadie, pierde todo el mundo. Especialmente la gente más humilde, como era mi caso». Unos años durísimos que prefiere no rememorar: «Pasaron, punto. Con todo lo que he vivido y viajado, toda mi trayectoria, no tengo tiempo para recordar ninguna amargura antigua. Y lo digo sin ningún odio a nadie ni a nada, no soy rencoroso». La afición al cante le vino por vía paterna. De él le viene el apodo, Fosforito, que le pusieron a su padre por sus interpretaciones de Francisco Lema «Fosforito»: «Quiso ser torero y era un cantaor que cantaba muy bien. Cuando hablamos de cantaores y de épocas gloriosas del flamenco, hablamos de cuatro, pero, en realidad, son 40, y mi padre estaba ahí, era un buen cantaor. Terminó siendo pintor de brocha gorda porque muy pronto se cargó con ocho hijos [ríe] y con algo tan desagradable como es una guerra. Cuando los niños empezamos a crecer, cada uno tiró para un lado y yo me puse a cantar, que es lo que había hecho toda mi vida». A pesar de no ser muy taurino, no le ha gustado que el Ministerio de Cultura haya suprimido el Premio de Tauromaquia: «Me parece mal. Los toros tienen una raíz española, no sólo andaluza. Desde la Edad Media se corrían toros. Cuando Góngora, en 1587, con veintitantos años, se hizo racionero de la catedral de Córdoba, un obispo, pariente suyo, lo llamó al orden porque lo acusaba de ser amigo de cantaores y toreros. Quiero decir que Góngora iba a la Corredera de Córdoba a ver los toros en el siglo XVI. Los toros están unidos a nuestra vida desde siempre, a nuestras tradiciones. Y sí, es arte».

¿Hay algún cantaor al que reconozca como su mayor influencia, a quien se quería parecer? «A mí me han interesado todos los cantaores. Pero me interesaba lo que cantaban, no cómo lo cantaban. Nunca he pretendido parecerme a nadie, siempre he querido ser yo». Y no sólo lo consiguió sino que desde muy joven se caracterizó por dominar todos los palos del flamenco, algo infrecuente: «Con 23 años fui ganador absoluto, primer premio en todas las sesiones, en el Concurso Nacional de Cante Jondo, en Córdoba. Y cuando tenía 37 años grabé una antología, con 48 cantes, con Paco de Lucía… ¡en una semana! Eso es una cosa insólita, ahora es inconcebible. Ahora se tarda… Yo qué sé». Aquello fue tras cumplir el servicio militar, donde una anemia casi lo retira del cante para siempre: «Cuando volví de soldado a mi pueblo, por problemillas que tuve de salud, una anemia, perdí la voz. Vivía solo, en una pensión, y comía cuando podía y cuando me acordaba. Cuando en mi pueblo me vieron en tan malas condiciones y entendieron que ya no me podría buscar la vida como cantaor, el ayuntamiento acordó en un pleno comprarme una guitarra –ríe– y convencieron a un guitarrista, Manolo Santos, para que me diera clases. Iba a verle por las noches, cuando el hombre cerraba su bar, y aprendí un poco, las primeras posturas, tocaba un poquito por soleá... Y, por inercia, empecé a encontrarme, hasta que recuperé mis facultades».

Antonio Fernández Díaz «Fosforito» nació en Puente Genil, Córdoba, en 1932 Archivo de la familia de Fosforito

Camarón y cantaores jóvenes

Los flamencos jóvenes citan siempre a Camarón como el más grande, y aunque su talento y genio están fuera de toda duda, es como si los cantaores anteriores a él no existieran. ¿Tiene Fosforito esa sensación? «La expresión de cada uno, y su gusto, es libre. Camarón llegó en un momento dado y fue el cantaor de mucha gente joven. Eso mismo pasó conmigo 20 años antes. Camarón impactó, aportó algo nuevo. No es que inventara nada, porque en el cante todo está inventado, pero creó una forma de decir. Él le ponía algo al cante, una cosita más. Y sí, claro que eso es muy importante, por eso lo recuerdan y tiene muchos seguidores. Pero también tenían muchos seguidores Caracol, la Niña de los Peines, Pepe Pinto, Marchena, Juan Valderrama. Son épocas. Y lo mismo pasa con los toreros y los futbolistas».

El cantaor cordobés está al loro de los cantaores más jóvenes, aunque dice sentirse incapaz de señalar a ninguno porque «hay gente muy buena». Le tiro entonces de la lengua dándole algunos nombres. Israel Fernández: «Un cantaor interesante, teniendo en cuenta que todavía tiene un marchamo del que debe desprenderse y aparecer con algo particular. Porque mientras siga queriendo ser Camarón, que es irrepetible… Pero, poquito a poco, como pasa casi siempre, irá encontrándose a sí mismo. Tiene un gran don, es buen artista». Miguel Poveda: «Es un divo en solitario. Además de que canta muy bien flamenco, la copla la borda. Un artista maravilloso». El Niño de Elche: «Eso no tiene nada que ver con el cante, es otra historia. Eso es un payaso, un disparate. ¿Tiene talento cantando? Tiene mucha osadía. Eso también cuenta, sí, pero qué tendrá que ver eso con un cante por soleá, o por seguiriya, o por bulerías, o por petenera. A lo mejor sabe cantarlo, pero se ha montado unos números que me parecen esperpénticos. No puedo enmarcar eso en el flamenco».