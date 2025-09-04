Kate Middleton sorprende con un cambio de look que no deja indiferente: "Parece que lleva peluca"

Kate Middleton ha vuelto al trabajo este jueves 4 de septiembre acompañada del príncipe Guillermo tras un mes apartada de la vida pública, inmersa en sus vacaciones de verano. La pareja ha visitado el Museo de Historia Natural de Londres, del que ella es patrona, y han participado en actividades al aire libre con varios niños. El objetivo de la jornada es reforzar la conexión de los más pequeños con la naturaleza y fomentar la biodiversidad, una de las causas con la que los príncipes de Gales están más implicados.

Una vez más, ha sido el look de Kate Middleton lo que más ha llamado la atención, y aunque está más que acostumbrada a protagonizar titulares por sus atuendos, hoy ha sido su cabellera la que más ha dado que hablar. La nuera del Rey Carlos III ha sorprendido con una melena visiblemente más larga y rubia que la última vez que se dejó ver en público, peinada con unos perfectos bucles que no acostumbra a lucir.

Un inesperado y llamativo cambio de look que no ha dejado indiferente a nadie. Aunque la princesa de Gales suele ser referente de estilo, en esta ocasión han sido muchos los que han alzado la voz en redes sociales para expresar que, bajo su punto de vista, no es su imagen más favorecedora.

Los bucles de Kate Middleton Gtres

La mayoría de internautas destacan que “no le vendría mal un corte de pelo”, y algunos incluso cuestionan que se trate de su cabello real: “Parece que lleva peluca”.

Una teoría algo sensible, teniendo en cuenta que la princesa de Gales fue diagnosticada de cáncer el año pasado. Aunque en septiembre anunció feliz que había concluido su tratamiento de quimioterapia, en los últimos meses han sonado con fuerza los rumores de que podría haber sufrido un empeoramiento en su estado de salud, teniendo en cuenta que apenas ha atendido actos oficiales.

A principios de julio pasado, la princesa de Gales visitó el Hospital de Colchester, y allí se sinceró como nunca sobre su tratamiento contra el cáncer y lo “realmente difícil” que ha sido el período posterior a la quimioterapia.

“Asumes una actitud valiente y estoica durante el tratamiento, los tratamientos realizados y luego piensas: ‘puedo seguir adelante, volver a la normalidad’. Pero, en realidad, la fase posterior es realmente difícil”, reveló durante su charla con algunos pacientes y personal médico del Centro de Bienestar Oncológico del hospital.

“Ya no estás necesariamente bajo la supervisión del equipo clínico, pero no puedes desenvolverte con normalidad en casa como antes. Creo que es muy valioso contar con alguien que te ayude a superar eso, que te muestre y te guíe durante esa fase posterior al tratamiento”, añadió.