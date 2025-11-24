Muere Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años

Jimmy Cliff, el legendario músico que contribuyó a la expansión del reggae alrededor del mundo, murió a los 81 años, debido a las complicaciones surgidas a raíz de una neumonía. Así lo anunció su mujer en su perfil de Instagram.

"Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía. Agradezco a su familia, amigos, colegas artistas y compañeros de trabajo que han compartido su camino con él. A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera. Él realmente agradeció el cariño de cada uno de ellos. También quería agradecer al Dr. Couceyro y a todo el personal médico, quienes me han brindado un gran apoyo y ayuda durante este difícil proceso. Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Cumpliré tus deseos. Espero que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Les daré más información próximamente. Nos vemos, leyenda. Latifa, Lilty y Aken"

Nacido en Jamaica en 1944, Cliff logró su primer éxito a los 14 años con "Hurricane Hattie" y ganaría dos premios Grammy y recibiría siete nominaciones. Cliff saltó a la popularidad con canciones como "Many Rivers to Cross" y "The Harder They Come", el tema principal de la película homónima de 1972, en la que Cliff formó parte del reparto. La banda sonora de la película se convirtió en un gran éxito internacional y fue el espaldarazo definitivo para el reggae jamaicano.

Es uno de los dos jamaicanos que forman en el Salón de la Fama del Rock & Roll, junto con Bob Marley. Cliff fue un artista prolífico hasta los últimos años de su vida y colaboró ​​con músicos como Rolling Stones y Paul Simon. Además, artistas como Bruce Springsteen y Willie Nelson grabaron varias versiones de sus canciones. Una de ellas, "Vietnam", fue calificada por Bob Dylan como "la mejor canción de protesta jamás escrita".

En 2012, relanzó su carrerar con "Rebirth", álbum que le hizo merecedor de un Grammy. "Ahora siento que no he completado lo que vine a hacer a este planeta. Tengo que decir lo que tengo que decir y hacer lo que tengo que hacer a través de la música y las películas. Es lo me mantiene vivo cada mañana", dijo tras recibir el galardón.