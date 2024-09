Muere Tito Jackson, hermano de Michael Jackson

Tito Jackson ha fallecido a los 70 años: "Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, entristecidos y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar", anunciaron sus hijos TJ, Taj y Taryll en un comunicado publicado en Instagram el domingo por la noche.

El tercero de nueve hermanos, entre los que destacaron las superestrellas mundiales Michael y su hermana Janet, creció en una familia de músicos cuyas canciones todavía son escuchadas en la actualidad. Formó parte de los Jackson 5, compuesto por los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael y el grupo familiar que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997 por éxitos de los años 70 como "ABC", "I Want You Back" y "I'll Be There".

Nacido el 15 de octubre de 1953, Toriano Adaryll Tito Jackson tocaba la guitarra y, quizá, fuera algo más desconocido para el gran público. No así lo hermanos que iniciaron carreras en solitario, más allá del ejemplo de Michael, quien se convirtió en uno de los artistas más influyentes del mundo. Ni más ni menos que El Rey del Pop.

En declaraciones a The Associated Press en diciembre de 2009, Tito Jackson dijo que la muerte de su hermano menor acercó a la familia: "Diría que definitivamente nos acercó un paso más el uno al otro. Reconocer el amor que nos tenemos cuando uno de nosotros no está aquí es una gran pérdida", aseguró al tiempo que reconocía que personalmente nunca "estaría en paz con eso". "Todavía hay momentos en los que simplemente no puedo creerlo. Así que creo que eso nunca va a desaparecer", añadió.

En 2014, Jackson reconoció que todavía sentían la ausencia de Michael Jackson en los espectáculos, pues no cesaron sus giras internacionales: "No creo que alguna vez nos acostumbremos a actuar sin él. Lo extrañamos mucho", dijo, señalando que su espíritu "está con nosotros cuando actuamos. Nos da mucha energía positiva y nos hace sonreír".

Días antes de su muerte, Jackson publicó un mensaje en su página de Facebook desde Mínich, Alemania, el 11 de septiembre, donde visitó un monumento a Michael Jackson. "Antes de nuestro espectáculo en Múnich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo visitamos el hermoso monumento dedicado a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar especial que honra no sólo su memoria sino también nuestro legado compartido. Gracias por mantener vivo su espíritu", escribió.

Tito Jackson fue el último de los nueve hermanos Jackson en lanzar un proyecto en solitario con su debut en 2016, "Tito Time". Lanzó una canción en 2017, "One Way Street", y le dijo a la AP en 2019 que estaba trabajando en un segundo álbum. Jackson dijo que deliberadamente se abstuvo de seguir una carrera en solitario porque quería concentrarse en criar a sus tres hijos: T.J., Taj y Taryll, quienes también formaron su propio grupo musical 3T.