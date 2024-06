Paul McCartney actuará en Madrid en diciembre

Era un secreto a voces tras la campaña que ha inundado estos días Madrid de carteles, pero Paul McCartney por fin ha confirmado dos conciertos en Madrid: los próximos 9 y 10 de diciembre en el Wizink Center de la capital.

El anuncio de las nuevas fechas para su gira, que por supuesto pasará por Reino Unido y también por Francia. "Será un fin de año muy interesante", señaló el cantante y compositor en redes sociales.

Tras años de espera, los fanáticos del más prolífico de los que formaran el cuarteto de Liverpool podrán escuchar éxitos como "Let It be" o "Hey Jude" en Madrid, aunque aún se desconoce cuándo saldrán las entradas a la venta.