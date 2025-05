Piotr Beczala: "Es absurdo corregir a Mozart, Shakespeare o Goethe para hacerlos políticamente correctos"

El polaco Piotr Beczala, uno de los tenores líricos de mayor fama del mundo, está en Madrid para actuar con la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) en el Auditorio Nacional, donde protagoniza, bajo la batuta de Jordi Bernàcer, en la interpretación de 'Rinaldo' de Johannes Brahms, una cantata para tenor y coro masculino protagonizada por el caballero de homónimo nombre y que versa sobre sus desventuras amorosas. Además, Beczala ha sido uno de los nombres anunciados en la cuarta edición de los Premios Teatro Real, junto a las voces de Ermonela Jaho, Maria Agresta, Malyn Byström y Ludovic Tezier; el director de orquesta y clavecinista William Christie y el director de escena Laurent Pelly. Atiende a este periódico mientras ensaya.

¿Qué nos puede contar de la pieza que interpreta?

Ha sido mi elección, porque la última vez que estuve aquí interpreté "Das Lied von der Erde" de Mahler, y fue maravilloso. Así que me preguntaron sobre la pieza y me propusieron hacer algo nuevo para esta ocasión. Yo había cantado dos veces este "Rinaldo" de Brahms y les encantó la idea. Y bueno, el no hizo ninguna ópera pero esta cantata es una música fantástica que encierra muchas emociones y me encanta.

Usted es uno de los mejores cantante del mundo ¿cuántos proyectos rechaza cada año?

(Risas) Bueno, depende de la temporada. Trato de equilibrar lo que hago en el escenario y de no hacer demasiadas óperas y darle equilibrio a la temporada. Nunca lo he contado pero siempre lo comento con mi mujer y mi agente y trato de que no me pase como hace dos años, que canté demasiado Wagner, tres óperas, y fueron 22 actuaciones, quizá un poco demasiado. Salió bien, pero me gusta más hacer un poco de música italiana, un poco de francesa, alemana y eslava también a lo largo de la temporada.

¿Dónde se encuentras más cómodos o disfruta más?

Disfruto todo porque nadie me empuja a hacer algo que no quiero, así que no me veo en el problema de cantar sin estar convencido. No canto óperas que no me gustan. No voy a cambiar eso, quiero tener un repertorio sólido. Para mí es muy importante ser parte de lo que canto, no un simple intérprete al que asignan un rol en una producción.

¿En qué momento ve su carrera?

Disfruto el momento después de 33 años de carrera y me doy cuenta de que la vida es más complicada. Muchos viajes, pero también mayor diversión, la verdad. Elijo las situaciones más emocionantes y si veo que algo no va en la dirección correcta, puedo expresarlo y tengo cierta autoridad para ello. Eso es muy valioso y para mi más enriquecedor porque no solo soy una pieza, sino alguien que puede participar en la dirección que toman Los proyectos.

Algunas óperas se adaptan para ser políticamente correctas. ¿cree que los libretos deben ser modernizados para encajar con los tiempos?

No, en absoluto. Creo que las óperas son obras de arte, como la pintura o como la literatura y están acabadas. No podemos corregir a Mozart, Shakespeare o Goethe, o cualquier otro para hacerlos políticamente correctos. Yo sé que hay cosas del pasado que son dolorosas para cierta gente, lo comprendo, pero no es la vida real, es arte. Yo no voy a ir al juzgado por "matar" a una soprano en escena. Y por eso a veces digo cosas desagradables en el escenario que fueron escritas por compositores. Y por supuesto que lo comprendo.

¿Cuál es el equilibrio entre cualidades naturales y trabajo para ser un gran cantante?

Hay miles de grandes cantantes, gente con buenísima voz. Necesitas suerte y ser inteligente para relacionarte. Hay muchas variables. Tienes que estar muy enfocado, concentrado, cuidar muchos aspectos de tu vida, empezando por el cuerpo y la mente, además de la voz. También hay una cuestión de carácter. Pero no me atrevería a dar consejos ni explicar la fórmula de nada. No existe la estrategia de una larga carrera. Hay elementos que aumentan la posibilidad de lograrlo pero no dan ninguna garantía. Y también está la clave de comprender el momento, el de tu voz, para corregirla y aprovecharla. Es una cuestión muy individual.

¿Cómo lidia con el paso del tiempo y sus efectos en la voz?

Lo ignoro (risas). Por supuesto, tras 33 años y con 58 años... bromeo habitualmente que Caruso llevaba ya 9 años muerto en este punto de mi vida. Así que hay una responsabilidad. Pero los cantantes con madurez tienen cosas positivas y negativas. Necesitas más ejercicios por la mañana para estar en forma y vigilar lo que comes. Pero por otro lado tienes la experiencia y la confianza para cometer menos errores en todo lo que haces. Recuerdo cuando tenía 25 o 30 y podía cantar por la noche y ensayar en la mañana. Esos tiempos se han acabado para mí, pero puedo cantar cada día porque me conduzco con profesionalidad y cuidado de mí mismo.

Actúa en España de nuevo, ¿le gusta el país?

Es maravilloso estar aquí. No es solo el vino estupendo, la comida increíble y la gente simpática: es la cultura. Y como el público español reacciona ante los cantantes. Es una reacción que yo valoro mucho y me siento afortunado de actuar. Todo es maravilloso y mi mujer ama este país. ¡Cruzamos la frontera y nos gustan todos los riojas! Pero quiero decir que el público es muy emocional y hacen de las actuaciones algo especial. El alma, el espíritu del país es emocional en el sentido más puro. Adoro venir.