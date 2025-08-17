Rototom comienza su trigésima edición con 200 conciertos y una amplia agenda cultural

El festival internacional de música reggae Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castellón) ha comenzado este sábado su trigésima edición, ocho días en los que desplegará un programa con 200 conciertos y una amplia agenda cultural. Bajo el lema "Celebrating Life" y con la previsión de una asistencia de 200.000 personas, el certamen reggae ha programado actividades para todas las edades como debates, talleres, cultura urbana, arte en directo, gastronomía internacional, cine, sesiones de baile, circo y ciencia.

También espacios de reflexión -política, medioambiental o sobre Palestina- en su Foro Social, que ha comenzado hoy en el Teatre Municipal de Benicàssim con la proyección del biopic "Bob Marley: One Love", informa EFE. Además, se ha convertido en el primer festival en España que instala códigos NaviLens para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual, según informa la organización en un comunicado.

La 'line up' de este aniversario especial recibirá en su jornada de estreno a nombres consolidados de la escena reggae como el artista jamaicano Tarrus Riley; y a Morgan Heritage, con la prometedora voz del joven Jemere Morgan patentando el legado de la banda jamaicana. El viaje sonoro e inmersivo que promete esta edición incorpora también a Aswad, una de las bandas británicas de reggae más consolidadas, y sobre ese halo de mestizaje se mueve también el madrileño Morodo, que saltará al Main Stage junto a Okumé Lions.

Por su parte, Lion Stage vibrará en su apertura con la versátil artista jamaicana Nadia McAnuff; la banda madrileña Mango Wood; el reggae ‘made in China’ de Puman y la formación americana Dukes of Roots en un show inédito junto a Lasai, exponente del reggae y el dancehall en España. También las áreas sound system del festival completan su apuesta artística con nombres como David Rodigan o Kybba en la Dancehall, o Sinai y South Vibes en la Dub Academy.