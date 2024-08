Salen a subasta canciones inéditas manuscritas y una camiseta de Amy Winehouse

Varias páginas manuscritas con letras de canciones y dibujos realizados por Amy Winehouse, además de otros enseres personales, como una camiseta de la artista, salen a subasta este 29 de agosto.

Los objetos fueron puestos a la venta por uno de los mejores amigos de la cantante, Tyler James, según anunció ayer en un comunicado Sotheby´s, la empresa que se encargará de llevar a cabo la subasta. Abrirá las pujas en línea este jueves y albergará la exhibición en su galería de la capital británica entre el 9 y el 12 de septiembre.

Canciones inéditas manuscritas y una camisa de Amy Winehouse salen a subasta en Londres

La subasta incluye un autógrafo manuscrito por Winehouse con la letra de "Cherry", una canción oculta al final de la canción "You Sent Me Flying" de su álbum debut "Frank", acompañada de "garabatos de corazones" en el margen derecho de la hoja de papel, escritos en bolígrafo de tinta azul.

También se subastarán cinco páginas con canciones inéditas, como "Smoke" o "Knights Before" e ilustraciones de una mujer "pin-up" creadas a mano por la cantante británica con un bolígrafo negro en un cuaderno a rayas.

Otra de las pertenencias por las que se podrá pujar es una camisa de bolos de estilo retro en tonos rojos y negros con la que la artista de "Back to Black" fue fotografiada durante una noche con amigos en el barrio londinense de Camden en 2008.

"En el fondo de mi corazón sé que Amy lo apoyaría incondicionalmente", justifica en un comunicado el amigo Tyler James, que aseguró que estos objetos de la cantante simbolizan el "genio creativo y muestran una parte de su bonita alma". En cualquier caso, aclara que nada tiene un valor mayor que su relación con la artista, fallecida en 2011 a los 27 años.

Los objetos de Winehouse son el gran reclamo de la primera colección de "cultura popular" de Sotheby´s, que también incluyen enseres de otros artistas como John Lennon, Noel Gallagher de Oasis, Marianne Faithfull y otros elementos relacionados con el mundo del rock, pop, metal y britpop de varias décadas que se expondrán en la sede de la compañía de subastas el próximo mes.

El próximo 14 de septiembre la cantante británica habría cumplido 41 años, pero se su voz se apagó el 23 de julio de 2011, cuando fue encontrada muerta en su apartamento de Londres a los 27 años. El informe forense certificó una intoxicación etílica letal después de que la autopsia determinase que en su cuerpo había 416 miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre. Junto a su cuerpo se hallaron tres botellas de vodka.

En 2023, para honrar el que habría sido su 40º cumpleaños, los padres de la artista, Mitch y Janis Winehouse, publicaron algunos fragmentos íntimos de sus cuadernos de adolescencia y juventud. Sus reflexiones sobre el amor, la música y su propia vida eran desgarradoras: "Odio mi temperamento. A veces me pongo violenta con los que amo".

Su vulnerabilidad le impidió soportar el peso de la fama, las exigencias de la industria musical y esa cara B que implica convertirse en una artista de culto. Su leyenda sigue viva y cada pieza de su fugaz biografía cobra sentido. En 2021 El vestido que llevó en su último concierto bate récords en una subasta: más de 200.000 euros.

La cantante británica actuó en Belgrado (Serbia) el 18 de junio del 2011 en un estado lamentable que provocó las burlas y los abucheos de sus propios seguidores. Un mes después, el 23 de julio, la cantante fallecía en su casa de Londres

Junto al vestido, la casa de subastas Julien’s Auctions vendió también algunos de los objetos más icónicos de la artista, proporcionados por sus padres. De los 800 artículos expuestos, el que generó más expectación fue el vestido que usó Winehouse en esa última actuación, que alcanzó un precio de 243.200 dólares (210.160 euros), 16 veces más alto que su valor estimado original de 15.000 dólares (12.970 euros). El catálogo describía la prenda como "un minivestido halter que abraza la figura a medida, diseñado por la diseñadora y estilista de Winehouse, Naomi Parry, que tiene un estampado de bambú y flores sobre seda incorporado en un vestido de Spanx".