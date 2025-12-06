Salva Ortega lanza “We are human”, un himno a la inclusión y la igualdad

El cantante y compositor Salva Ortega publica "We Are Human", una canción que pone el foco en las personas con capacidades especiales, para, con un mensaje universal de empatía, respeto y humanidad, invitar a mirar más allá de las etiquetas y celebrar la diversidad como motor de unión. Se trata, por tanto, de una declaración de principios, una invitación a mirar al otro desde la igualdad, con la misma emoción y respeto con la que Salva Ortega mira a su público cada vez que se sube al escenario.

Grabada entre Murcia y Madrid, el tema refleja la doble faceta vital del artista: la del músico y la del integrador social, profesión que Salva compagina con su carrera artística. De hecho, el videoclip oficial -rodado en el centro AIDEMAR (Asociación para la Integración del Discapacitado de la Comarca del Mar Menor)- muestra al artista compartiendo un momento de creación colectiva con sus alumnos, pintando juntos el cuadro que acabaría convirtiéndose en la portada del single.

“Esta canción nació dentro del aula, observando cómo cada uno de ellos se expresaba de una forma diferente, pero todos desde un mismo lugar: el corazón. "We are human" es mi forma de decir que todos somos parte del mismo lienzo, sin diferencias”, asegura Ortega.

El lanzamiento llega en un momento dulce para el artista murciano, que recientemente superó los 11 millones de reproducciones con su tema “El Besito”. Su próxima cita con el público será el 16 de noviembre en el Teatro Circo de Murcia, en un concierto que ya roza el aforo completo y promete convertirse en una de las noches más emocionantes de su trayectoria.

Salva Ortega es cantante, compositor e intérprete murciano. Desde sus inicios ha destacado por una voz cálida y poderosa, y una trayectoria que combina sensibilidad pop con una formación musical sólida. Fue el último artista apadrinado por Juan Carlos Calderón, con quien trabajó estrechamente antes del fallecimiento del maestro.