SON Estrella Galicia Posidonia: un festival para quienes quieren huir de los festivales

Un festival para quienes huyen de los festivales. En una época en la que la oferta de este tipo de certámenes musicales roza lo abrumador, aún quedan algunas citas que brillan por el cuidado y el respeto hacia la experiencia. Una apuesta por formatos disruptivos con la que se identifica SON Estrella Galicia Posidonia. Esta cita, que se caracteriza por brindar una oportunidad a quienes quieren alejarse de formatos multitudinarios y repetitivos, se celebrará un año más en la isla de Formentera, para tan solo 350 personas. Del 3 al 5 de octubre, este encuentro de música, naturaleza, gastronomía, cerveza e impacto positivo volverá a ofrecer un programa de actividades repartidas por distintos puntos de la isla que no se desvelará hasta su inicio.

El cartel secreto de Posidonia, seña de identidad del festival, demostrará como cada año que se puede diseñar un "line up" diferente en el que artistas consagrados y emergentes se encuentren con el público para disfrutar de su directo a pocos metros. Además, la propuesta gastronómica de Posidonia se reinventa con la colaboración de varios chefs de Formentera que presentarán tapas elaboradas con producto local, de cercanía y de temporada siempre con el compromiso Zero Waste en mente. Serán Martina Cacheiro de Casbah, Vicente Montfort de Fandango, Joan Costa de Sol, Paolo Nebuloni de Juvia, Juan Craywinkel de Gecko Beach Hotel y Clara Campoamor de la pastelería Sol Post quienes sorprendan al público con sus creaciones. La cultura de cerveza encontrará de igual forma su espacio en Posidonia. No solo maridando todo lo anterior, sino impulsando además experiencias de divulgación como el ingenioso taller “¿A qué suena tu cerveza?” para conocer más sobre las analogías entre ambos artes.

SON Estrella Galicia Posidonia en su edición de 2024 SON Estrella Galicia Posidonia

Formentera será de nuevo la gran protagonista de SON Estrella Galicia Posidonia, fomentando el (re)descubrimiento de sus rincones secretos, su fauna, su flora, su cultura, sus sabores y su gente. Un año más, las personas asistentes podrán disfrutar de rutas guiadas para conocer a pie o incluso en barco sus mágicos enclaves a través de las historias de expertos y expertas en materias medioambientales. Espacios naturales donde además se puede disfrutar de conciertos sorpresa dentro de una cueva o en mitad de un bosque. Desde su creación en 2017, SON Estrella Galicia Posidonia fomenta el turismo responsable y la protección de los ecosistemas locales, colaborando con el proyecto Save Posidonia Project que trata de proteger esta planta marina de gran importancia para el medio ambiente de la zona.