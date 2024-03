Upperground lleva la electrónica al Santiago Bernabéu el 12 de mayo

Domingueros, la marca de la escena electrónica de la capital desplegará su producción en el Santiago Bernabéu el domingo 12 de mayo como uno de los primeros eventos de música en directo que se celebrará en este recinto desde las 14:00 a 21:00 horas, con un lineup excepcional bajo el sello Upperground en el que aparecerán artistas internacionales como Deborah De Luca, Nic Fanciulli, Erick Morillo, Dennis Cruz, Artbat o Claptone.

Domingueros nace en 2019 pensado para eventos de gran formato como Mad Beach, Las Ventas o el Autocine. Uno de los nombres internacionales que será protagonista de esta jornada será el dúo ucraniano Artbat, que se ha convertido en uno de los máximos exponentes del sonido electrónico en los últimos años. Artur y Batsh forman Artbat, que ya se han consolidado en la escena como colaboradores habituales de artistas como Solomun, Maceo Plex o Richie Hawtin.

También en formato dúo, el colectivo CamelPhat, formado por Dave Whelan y Mike 'Re-Con' Scala, será una de las grandes sorpresas. Techno-house de calidad de la mano de este team de Liverpool que comenzaba su andadura en 2006, con hits globales como "Cola" de 2017. También desde Ucrania aterrizará en Madrid Olesia Arkusha, la artista detrás de Miss Monique. Dj, productora y creadora de contenido, Miss Monique ha editado sus producciones en Black Hola Recordings o Bonzai Progressive, con un sonido propio donde los beats son protagonistas.

Otro de los platos fuertes de la tarde será Vintage Culture. El productor brasileño Lukas Rafael Ruiz está revolucionando la escena electrónica con un estilo propio que no deja a nadie indiferente. Creador de su propio label Só Track Boa, es protagonista en el circuito techno en los festivales mas relevantes de la escena en los últimos años. Por último, también estarán presentes en esta edición de Fred Lenix y Another Life. Un show especialmente pensado para este evento, donde el productor brasileño Fred Lenix unirá fuerzas sobre el escenario con Another Life, el aka del teutón Cay Berg.