La RAE describe la transexualidad como una cualidad propia de la persona que pertenece al sexo masculino o femenino fisiológicamente hablando y que se concibe a sí misma como perteneciente al sexo contrario. En cambio, la hija de Nacho Vidal, lejos de identificarlo como un atributo, siempre lo ha interiorizado como un deseo. Cuando Ignacio tenía seis años se dio cuenta de que no quería seguir vistiéndose con ropa “de chico” porque al hacerlo se sentía otra persona. Alguien que no era ella, que no se correspondía ni en forma ni en esencia con su percepción enraizada de la realidad. “No me puede decir un señor que no conoce a mi hija, ni a mi familia, ni la situación, que no puedo llamar a mi hija Violeta, que la tengo que llamar Ignacio”, declaraba hace unos meses en televisión el padre de la pequeña mostrando una indignación de dimensiones considerables.

Y es que la estrella patria del porno quiere demostrar que no solo es capaz de llevar la delantera en cuestiones anatómicas, sino que también puede sobresalir en un terreno mucho más delicado, sensible e invisibilizado como el de la defensa sin peros de la transexualidad, cuestión que ha vivido muy de cerca en los últimos años y cuya gestión le ha supuesto una revisión social constante: “Al principio sentí miedo. Pero no por mí, sino por ella. Me aterraba la idea de pensar en la reacción social, pero después poco a poco me fui acostumbrando y asumí la importancia de visibilizarlo sin ningún tipo de vergüenza. La gente ahora empieza a entender y a querer informarse de por qué ocurre y se conciencia de que no es una enfermedad, que no es puro vicio”, relata para el periódico el célebre actor catalán de cine para adultos.