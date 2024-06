Nintendo y Sega pasan a la ofensiva contra la piratería en Internet

El célebre "Vimm’s Lair", conocido por ser uno de los sitios web más antiguos para encontrar y descargar ROMs y emuladores de videojuegos clásicos, recientemente anunció el borrado de muchos de sus títulos. Esta decisión se tomó en respuesta a solicitudes de empresas como Sega, Nintendo, Sony, la Entertainment Software Association (ESA) y Lego. Establecido en 1997, "Vimm’s Lair" ha sido un recurso popular para quienes buscan juegos clásicos de plataformas como N64, Sega Saturn, PlayStation 1 y Atari 2600, que ya no están disponibles en tiendas físicas ni en mercados digitales convencionales.

El anuncio de la eliminación de los juegos fue hecho por "Vimm’s Lair" a través de un breve comunicado el pasado 5 de junio, indicando que muchas de las entregas de su archivo, conocido como "The Vault", ya no estarían disponibles. Según lo publicado por Vimm, la decisión fue tomada debido a que estas empresas reclamaron derechos sobre los juegos, a pesar de que muchos de ellos no se han vendido ni producido en décadas. Esto marca un golpe significativo para los aficionados de los juegos clásicos que acudían al sitio en busca de una manera de revivir la historia de los videojuegos.

Usuarios de Reddit han compilado una lista extensa de las franquicias y juegos que fueron afectados por esta medida, destacando nombres como los juegos de Mario, The Legend of Zelda, Pokémon, Sonic, entre otros. Aunque la mayoría de las eliminaciones parecen haber afectado principalmente a las ROMs de EE.UU. y Europa, algunas versiones japonesas aún permanecen disponibles en el sitio.

El aumento repentino de la atención sobre los emuladores y las ROMs se ha atribuido en parte a la decisión reciente de Apple de permitir emuladores como Delta en su App Store. Esta medida ha generado un aumento masivo en la búsqueda de plataformas que ofrezcan acceso a estos contenidos clásicos, elevando el tráfico hacia sitios como Vimm’s Lair. La popularidad del sitio alcanzó su punto máximo en abril, con un incremento notable en las descargas y el tráfico, lo que provocó dificultades técnicas debido a la alta demanda de servicios.