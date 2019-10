Se suele decir que el “pan y fútbol” es el “panem et circenses” de nuestro tiempo, probablemente más cercano al de Juvenal de lo que quisiéramos reconocer: “Este pueblo ha perdido su interés por la política, y si antes concedía mandos, legiones, en fin todo, ahora deja hacer y sólo desea con avidez dos cosas: pan y juegos de circo”. “Nihil novum sub sole”, que decían los latinos.

Lo que no sabíamos es que estábamos a un paso del espectáculo total: pan y circo y fútbol. Y Messi. La reconversión del deportista en marca es una cosa reciente, apenas un par de décadas atrás. ¡Imaginen lo que no se hubiese hecho con Maradona en tiempos de galácticos! Roberto Carlos ha confesado recientemente que el vino y la cerveza no eran ajenos a las concentraciones del Real Madrid de los 90.

Lo mismo con las noches de farra en épocas en que no existía la sobrexposición del deportista, la tedioso y absurdo idea de considerarlos un “ejemplo para los jóvenes” y la explotación comercial de la imagen del futbolista. Hoy el deportista ha de ser ejemplar y, en la medida de lo posible, colaborar con la erradicación del hambre. Messi es lo más cercano a la deificación de una figura deportiva que vivimos en este siglo XXI. Un Dios requiere de un relato que lo acerque al pueblo. Por eso, el cine, a través de documentales (Álex de la Iglesia le dedicó uno), los libros, etc, se han fijado en él.