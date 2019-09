Encarando ya sus últimos días, el Festival de San Sebastián se ha reservado uno de sus platos fuertes: la entrega del Premio Donostia a Penélope Cruz, una vez la han recibido ya el francés de origen griego Costa-Gavras y el canadiense Donald Sutherland. El de la oscarizada actriz de “Vicky Cristina Barcelona” es el Donostia más “de casa”, por así decirlo, y además supone un homenaje añadido al de la inclusión de la madrileña como imagen promocional de esta 67 edición. Doble premio.

"Era prácticamente una niña cuando empecé en esto. "Jamón, jamón" y "Belle èpoque" los hice con 17 y 18 años. He crecido en el cine y he descubierto muchas cosas de mí a través de él, porque nuestros instrumentos son las emociones. Aunque nunca se llega al fondo, siempre hay algo que aprender", recordó la actriz.

Penélope Cruz se visualizó en rueda de prensa como una niña "cuyos primeros juegos eran interpretar situaciones yo sola. Sentía mucha libertad. Pero no lo hacía para escapar de mí misma, sino que sentía que me estaba mirando adentro". Con "Jamón, jamón" sintió que estaba en el filo de la navaja: "El último día de rodaje me hundí: ¿y si esta es la última vez?, pensé. Me sentía en el sitio en el que quería estar y no sabía si volvería a trabajar en esto".

La intérprete recordó cuánto le sirvió la "disciplina militar" de la danza, que practicaba desde muy pequeña. Además, considera, "un actor no puede trabajar mucho con su ego. Eso es una parte paralela de esta profesión. Con un personaje, el ego no vale".

El hecho de haberse convertido en madre ha filtrado su agenda. Vive más a menudo en España y mira los proyectos con ojo para compatibilizar la vida familiar. Sus raíces en el barrio de Alcobendas siguen latentes: "A veces voy a la calle donde nací y me emociono".

"Soy un poco un personaje de Almodóvar", señala Penélope Cruz, entre risas, al recordar cómo pensó que la entrega de este Premio "podía ser algo malo", una suerte de entierro de su carrera. Este premio es el último de una trayectoria que empezó con dudas por parte de su familia: “Tenían miedo, me decían que tuviera un plan B, pero les agradezco que no se rieran de mí”. La chica que fue a Hollywood con billete de vuelta, logró su sueño de compaginar el cine de aquí y de allí

La actriz promociona, además, en el Festival "La red avispa", de Olivier Assayas, que nos traslada a la turbulenta Habana de los años 90 y a una trama de espionaje. Penélope Cruz calibró sobre el terreno la realidad actual del país.