Resines habla claro sobre la amnistía: "No se entiende, no es de recibo y no todo vale cuando se va contra la Constitución"

En la reciente emisión de "Plano General", el programa de entrevistas de La 2, Antonio Resines se ha pronunciado con contundencia sobre la propuesta de amnistía del Gobierno, expresando su desacuerdo con la idea de perdonar delitos relacionados con el independentismo catalán. El actor argumentó que la amnistía "implica la inexistencia de delito", y enfatizó que en este caso "sí se cometieron delitos al infringir la Constitución".

Resines destacó su posición socialdemócrata de toda la vida y lamentó la situación actual, manifestando su incomodidad como votante del PSOE. Criticó el indulto a los condenados por el "procés" tras un juicio "con garantías" y cuestionó la decisión de cambiar la calificación de los delitos. Además, apuntó a la ideología de partidos como el PNV, Junts y EH Bildu: "Hay que decirle al electorado que el PNV y Junts son de derechas de toda la vida. EH Bildu no son socialdemócratas, son otra cosa. EH Bildu siguen siendo gente que viene de un sitio espantoso, son los continuadores políticos de ETA. A la gente se le ha olvidado esto y lo que estoy diciendo no es un discurso de derechas, es un discurso realista".

El actor expresó su desconcierto ante las decisiones gubernamentales y señaló que "todo lo que está pasando no es de recibo" y que muchos socialistas comparten esa misma idea, pero no la expresan "por intereses propios o porque no se les preguntan".