Salvar a un lince: una Heidi heroína vuelve a la gran pantalla

La productora canaria 3Doubles ha recuperado el personaje de Heidi en la película con conciencia ambiental "El rescate del lince", que se estrena este viernes 22 de agosto en cines. Así, Heidi regresará a la gran pantalla con una misión: salvar a un lince. La película de animación combina aventura, ternura y conciencia ecológica, tras décadas después de que este personaje infantil conquistara generaciones.

En concreto, la obra se presenta como una coproducción internacional entre España, Alemania y Bélgica, con animación en 3D de alta calidad. Según explica la productora en su página web, se mantiene "fiel" al espíritu del clásico atemporal, a la vez que cuenta una historia "completamente nueva" sobre la niña de los Alpes suizos.

Además, cuenta con imágenes de paisajes y un "poderoso" mensaje ambiental. En cuanto al argumento, Heidi vive con su abuelo en una cabaña en las montañas cuando recibe una invitación inesperada de su amiga Clara para pasar el verano con ella y su padre en el mar Báltico. Sin embargo, todo cambia cuando encuentra un cachorro de lince herido y decide cuidarlo hasta que se recupere pues el joven lince necesita desesperadamente volver con su familia en las montañas.

Sin que su abuelo lo sepa, ella y Peter se encargan de salvar a su nuevo amiguito. Todo se complica cuando un avaricioso empresario llamado Schnaittinger quiere construir un gran aserradero en las montañas y le tiende trampas al lince. Ahora, Heidi y su mejor amigo Peter deben proteger no solo al lince y a su familia, sino también a su pueblo y la naturaleza que tanto aman. Por otro lado, este viernes también llegan a los cines "El regreso de Ulises", "Agarralo como puedas", la comedia española "Sin cobertura", la película de terror "Tiburón blanco. La bestia del mar" y el thriller de acción "Shadow force".