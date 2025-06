Sergio Vila-Sanjuán indaga en los misterios de Barcelona

Decía Manuel Vázquez Montalbán con su ironía e inteligencia que no había una sola Barcelona sino muchas. El escritor y periodista cultural Sergio Vila-Sanjuán ha optado por varias de ellas, la del misterio, la histórica, la que cambia e, incluso, la que sabe cómo seducir a quien se adentra en ella, ya sea como habitante o como visitante de paso. Eso es lo que trata de plasmar en las páginas de «Misterio en el Barrio Gótico», obra con la que Vila-Sanjuán se alzó con el último Premio Fernando Lara que convoca Editorial Planeta.

En la mejor tradición de la novela de misterio que tan buenos frutos ha dado en Barcelona, con el primer Eduardo Mendoza, además de con Manuel Vázquez Montalbán y Carlos Ruiz Zafón a la cabeza, Vila-Sanjuán nos invita a pasear por las calles y los callejones del Barrio Gótico de la capital catalana de la mano de Víctor Balmoral, un personaje que ya había presentado en otra novela, también un «thriller», como era «El informe Casabona». El escritor nos invita a resolver un misterio, pero también nos abre la puerta a ver Barcelona con otros ojos, lejos de la imagen de postal que buscan como posesos los demasiados turistas que se adentran en estos escenarios.

Vila-Sanjuán, durante una visita ayer por algunos de los espacios que aparecen en su libro, explicó que ganar el Premio Fernando Lara «me hizo una especial ilusión, especialmente en su trigésimo aniversario, un premio que está dedicado a un editor de referencia que dejó huella en el mundo editorial. En su primera edición lo ganó Terenci Moix que para mí es un autor importante. Si no hubiera leído con 13 años “El año que murió Marilyn” no sería quien soy. En aquel momento le escribí una carta que no me contestó. Luego, muchos años después, cuando lo entrevisté me dijo que conservaba esa carta. “Me podías haber contestado”, le dije».

El ganador del Premio Fernando Lara razonó que en «Misterio en el Barrio Gótico» «estamos ante una novela que combina muchos géneros, desde la intriga al costumbrismo, con dos tramas de investigación que tienen que ver con los intringulis del Barrio Gótico. Hay otra intriga que es generacional, es el querer retratar a personas de mi edad, es decir, los éxitos y los fracasos de la generación de los 80, hoy con 60 y tantos años. En todo caso, he intentado que los ingredientes cuajen, como la mayonesa».

Como buen periodista cultural, Sergio Vila-Sanjuán es un buen conocedor de los ingredientes que debe tener un buen libro. A ello le dedicó un interesante ensayo titulado «Código Best Seller», algo que, por tanto, hace tentador preguntar si ha aplicado algo de lo estudiado en estos temas. A este respecto aclaró que, sobre las fórmulas a aplicar, «a posteriori puedes entender por qué funcionan. Estudiando el género hay claves que puedes ir pescando, como son la intriga que ayuda a mantener al lector atento o que una lectura clara funciona mejor que una barroca. Al lector le gusta que lo introduzcan en atmósferas en las que no puedes entrar habitualmente. En esta novela las he intentado aplicar , aunque también hay aquí temas que me llegan de una forma más personal».

También hay que añadir el papel de Barcelona, casi otro personaje del relato. Vila-Sanjuán se quiso fijar en el Barrio Gótico porque «una de las cosas que ha ocurrido en el barrio es que muchos edificios se han reformado para hacer apartamentos alto standing. Además de la reforma institucional hay una reforma para un tipo de clientes».