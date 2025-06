Springsteen lanza mañana siete "discos perdidos" que le ayudaron a mantener la "cordura"

Bruce Sprinsgteen lanza mañana una colección de siete "discos perdidos", unos trabajos inéditos con un total de 83 temas que ayudaron a "The boss" a mantener la "cordura" durante unas tres décadas y que van del 'country' a la música de inspiración mexicana."Tracks II: The Lost Albums", continuación de la colección "Tracks" (1998), es una caja que contiene siete álbumes grabados entre 1983 y 2018: 'Faithless', 'LA Garage Sesions', '83', 'Streets of Philadelphia Sessions', 'Somewhere North of Nashville', 'Inyo', 'Twilight Hours' y 'Perfect World'.

Según explicó el músico de Nueva Jersey en una entrevista con ""The Times, durante la pandemia de covid-19 en 2020 recordó que había hecho una banda sonora para una película que nunca fraguó, 'Faithless', y al "rebuscar" en sus archivos para encontrarla, recuperó otros álbumes que "nunca salieron al mercado". "Trabajo mucho. Me encanta grabar. Me mantiene cuerdo. Soy una mejor persona cuando trabajo. He aprendido a equilibrar mi vida laboral con mi vida en el hogar para que no se interrumpan", abundó el cantautor, que ha ido publicando en su Instagram 'perlas' con datos sobre cada obra.

Sobre 'Faithless', el "inusual" disco con el que Springsteen empezó a tirar del hilo, dijo que es la música de una película tipo western "espiritual" que le encargaron en torno a 2004 pero no llegó a los cines y que escribió en una dos o tres semanas mientras estaba con su hija en California. "En Hollywood, según he entendido, puedes desaparecer en el 'desarrollo' (de trabajos) durante largos periodos de tiempo, así que pensé en lanzarlo ahora y permitir que escuchen mis resultados de este interesante proyecto", que es "una meditación sobre el propósito, la fe y la aceptación".

Un disco 'fronterizo' y otros tesoros

Quizás el álbum más llamativo es 'Inyo', que Sprinsgteen reconoce como uno de sus "favoritos" y que toma el nombre del condado californiano que recorrió hace años en largos viajes por carretera hacia el parque natural de Yosemite o el Valle de la Muerte. Este contiene uno de los primeros adelantos de la colección, 'Adelita', una oda a las 'soldaderas' mexicanas, mujeres clave en la lucha por la independencia de su país, o 'Ciudad Juarez', en la que lamenta las muertes provocadas por el flujo de drogas y armas.

Otro sencillo ya publicado, 'Sunday Love', se enmarca en 'Twilight Hours', que Springsteen escribió en tándem con el álbum 'Western Wars' (2019) y que contiene "canciones románticas, perdidas en la ciudad", con las que explora el sonido de orquesta noir de mediados de siglo. Según lo revelado por 'el jefe', 'Somewhere north of Nashville' es un álbum puramente country que escribió en paralelo a 'The ghost of Tom Joad': "Cantaba 'Repo man' por la tarde y 'The Line' por la noche". Mientras que 'Streets of Philadelphia Sessions' es una extensión de la canción del mismo nombre.

Precisamente cuatro de los siete discos perdidos son de la década de 1990, de un periodo en el que un Springsteen recién casado se dedicaba a la crianza de sus hijos pequeños junto a su esposa Patti Scialfa, y pasaba mucho en casa, también grabando en su estudio. Cada disco de la caja tiene su propio diseño, un libreto encuadernado en tela de 100 páginas, fotos de archivo, notas del ensayista Erik Flannigan e introducción de Springsteen. El lote completo sale a un precio de a partir de 259,99 dólares en la cadena a domicilio más barata y puede alcanzar hasta los 350 dólares.