Steven Spielberg y Timothée Chalamet reciben su primera nominación al Grammy

El director Steven Spielberg y el actor Timothée Chalamet recibieron este viernes su primera nominación a un premio Grammy, ampliando así su presencia en los más prestigiosos galardones de la industria del entretenimiento. Spielberg, que ha acumulado 23 nominaciones al Óscar en toda su carrera, ahora fue nominado junto a sus socios Frank Marshall y Kathleen Kennedy, en la categoría de mejor película musical por "Music By John Williams".

Con esta candidatura, el director de "Tiburón" completa las cuatro categorías de los premios EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), aunque todavía no ha ganado un Tony ni una estaduilla Grammy. Por su parte, Chalamet recibió una nominación gracias a su papel como Bob Dylan en la película "A Complete Unknown", en la categoría a mejor álbum de banda sonora compilado para medios visuales.

El actor de 29 años se enfrenta a las bandas sonoras de las películas "F1", "Wicked", "Sinners" y el fenómeno "KPop Demon Hunters", cuya canción "Golden" compite a canción del año y ostenta otras nominaciones. Los Grammy se celebrarán el próximo 1 de febrero en una gala que tendrá lugar en Los Ángeles. El rapero californiano Kendrick Lamar encabeza las nominaciones con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga con siete, y Bad Bunny y Sabrina Carpenter con seis cada uno.