Susanna Griso: "Mi corazón está sano y contento"

Le gusta trabajar bajo presión. Muestra de ello son sus carreras mañaneras, perseguida por Isabel, su maquilladora, y Cristina, su estilista, para llegar a plató en un sprint más propio de plusmarquista que de presentadora. En unos días, el pistoletazo de una nueva temporada, la 16 para ella, pueden encumbrar a Susanna Griso (Barcelona, 1969) como reina de una franja matinal en la que Alfonso Arús y su troupe destacan hasta las once. El traslado de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco sitúa a la catalana ante un reto para el que se ha reforzado fichando a un director de «Sálvame», Alberto Díaz, y colaboradoras procedentes de Mediaset. «Espejo Público» se reestructura con más temática rosa mientras Griso ha repostado este verano en buena compañía, con el «corazón contento» y haciendo yoga.

La mudanza de Ana Rosa a las tardes de Telecinco.. ¿Le inquieta, le atormenta, le perturba?

Me estimula, los cambios siempre lo hacen. Procuro salir periódicamente de mi zona de confort: necesito marcarme nuevos retos. Creo que es muy saludable hacerlo en todos los ámbitos, no solo en el profesional. Trabajo y vivo mejor bajo presión.

¿Consulta con la almohada que su despertador también deje de sonar a las cuatro?

No puedo consultarlo con la almohada porque sé lo que me dirá: «quédate conmigo, en la cama, un ratito más». Me lo susurra todas las mañanas. Y a veces hasta me grita y me llama «pringada». Puede ser muy desagradable mi almohada.

Recibe whatsapp en directo del Rey Juan Carlos y han comido juntos en alguna ocasión. ¿Quién paga la cuenta?

No puedo contarlo. Podría hacer un programa en paralelo con todos los WhatsApp que recibo durante el directo: críticas, felicitaciones, matizaciones… Nunca cito a mis fuentes, pero en este caso era necesario para aclarar una información que estábamos dando en directo.

¿Cuántos ex presidentes del Gobierno le siguen mandando mensajes por alusiones?

Varios. Debería crear una sección que se llamase «por alusiones».

Con las vacaciones adelgazadas por las elecciones, ¿cómo se ha desquitado este mes de agosto?

Me he escapado a un retiro de yoga y meditación. He vuelto muy zen, pero dudo que los efectos perduren mucho tiempo.

Es madre de Jan, de 20, Mireia, de 18, un huracán llamado Dorcette, de 11, y Koudus, tu hijo africano de acogida...¿Sus veranos con seis hermanos se parecen en algo a esta maternidad múltiple?

Poco. Mis veranos eran a la antigua: largas estancias en la playa o en la montaña. Yo soy muy trotamundos, como mis hermanos. Y mis hijos mayores han heredado ese «gen Griso».

La pasión veraniega a los 50 es...

Viajar, dormir, leer…Y otros verbos que se conjugan en buena compañía.

En el verano de 2033 se ve...

Practicando todo lo anterior.

Cuando los paparazzis le cazan en bikini... ¿Mete tripa, les regaña o cambia cromos?

Nunca me entero. Si me avisaran, metería tripa. Y les daría las gracias.

El desembarco del corazón en Atresmedia le parece...

Un reflejo de la vida misma. Dime un periódico o digital que no tenga una sección para las noticias de corte social. En cinco horas de actualidad, como las que tiene Espejo Público, cabe todo, pero todas las noticias deben ser tratadas desde el rigor y el respeto. Marca de la casa.

Su corazón: ¿está contento, como el de Shakira, salvaje, como el de Thalía, o "partío", como el de Alejandro Sanz?

No sé que dirá el cardiólogo de Shakira, pero el mío puede asegurar que mi corazón está sano y contento.

Antena 3 es...

Mi casa: una tele abierta donde todos los vecinos son bienvenidos y nadie cuestiona sus opiniones.