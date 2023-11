Alba Díaz: "Sería un sueño poder pasar la Navidad con mi abuelo"

La Navidad no llega oficialmente hasta que Moët & Chandon no celebra su tradicional brindis que reúne a los rostros más VIP de la esfera social, y ayer en el Hotel Mandarín Oriental Ritz se pudo contemplar una auténtica lluvia de estrellas encabezada por Blanca Suárez, Álex González, Álvaro Morte, Eugenia Silva o Alba Díaz, que tiene muy claro por qué alzará su copa este año:

"Brindamos por mucha salud, para mí, mis amigos, mi familia, mi entorno cercano… También por que la gente se una más y se quiera más, que estamos todos muy dispersos, y creo que hay que sonreír a la gente, tener miradas cómplices porque nunca se sabe la situación por la que está pasando la otra persona".

En sus palabras se percibe una referencia a su propia experiencia y a los malos momentos por los que ha pasado en los últimos años y que la han llevado a requerir la ayuda de un profesional de salud mental, pero ahora celebra que dio ese paso y se muestra orgullosa de su crecimiento personal y profesional: "A nivel general estoy muy contenta porque he trabajado con marcas con las que siempre había soñado colaborar. He conocido a gente maravillosa dentro de las redes sociales y, personalmente, he podido avanzar en mi terapia, que gracias a Dios yo me puedo permitir ir. Profesional y personalmente creo que estoy muy equilibrada y tengo ganas de seguir creciendo y seguir buscando la felicidad".

Alba Díaz en el brindis de Moët & Chandon Gtres

El autoexamen al que Alba Díaz se ha sometido en los últimos tiempos la ha llevado a percatarse de que se siente "superprivilegiada y siento que lo tengo todo". De hecho, considera que "no puedo quejarme de nada porque no siento que tenga alguna carencia", aunque reconoce que no siempre fue así: "Cuando tienes padres que trabajan, hay momentos que tienes que volver del cole solo, o estar más tiempo solo, o que lleguen muy tarde de trabajar… A mí me hubiera gustado pasar más tiempo con ellos, pero sé que todo lo que hacen los padres es por nosotros, y este año lo he entendido y estoy muy agradecida por lo que hacen nuestros padres o nuestros abuelos, que a veces son ellos los que nos cuidan".

Hablando precisamente de su abuelo, Manuel Benítez "El Cordobés", a Díaz se le ilumina la mirada y celebra la reconciliación de su padre con él. Desde entonces, ella ha ido fortaleciendo el vínculo con el célebre torero y asegura que han formado una conexión muy especial: "Imagínate, como cualquier nieto que conoce a su abuelo o que le mira a los ojos y siente esa conexión con él… Pues es lo mismo que siento yo. Estamos recuperando el tiempo perdido. Yo desconecto cuando estoy con él porque quiero aprovechar y absorber todo lo que no he podido en estos años".

Aun así, con las fiestas a la vuelta de la esquina, Alba Díaz todavía desconoce si podrá reunirse con su abuelo en esas fechas tan especiales, aunque mantiene que le encantaría: "No sé si podremos juntarnos por Navidad, pero si pasa, será un sueño".